哈萨克斯坦拟引入欧洲经验 推进桥梁数字化管理体系建设

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦公路科学研究院（KazdorNII）专家日前赴意大利考察学习欧洲桥梁管理先进经验，以进一步完善由该院自主开发的桥梁运营管理系统（BMS），推动哈萨克斯坦桥梁基础设施数字化管理水平提升。

据哈萨克斯坦交通部新闻处消息，7月20日至24日，公路科学研究院专家在意大利参加了由Franchetti S.p.A.公司组织的“桥梁管理与修复”（Bridge Management and Repair）专业培训。

培训期间，学员系统学习了桥梁全生命周期管理的现代方法，内容涵盖桥梁检测与诊断、运行监测、维修养护以及改扩建等多个环节。

Фото: ҚР Көлік министрлігі

培训还重点介绍了数字化桥梁档案（数字护照）、建筑信息模型（BIM）、数字孪生、仪器监测系统以及基于风险评估的维修计划制定等先进技术和管理理念。

交通部指出，国际实践表明，现代桥梁管理体系应从传统的“故障发生后修复”模式，转向“提前预测风险、及时发现隐患”的主动管理模式。目前，多个发达国家正逐步由定期人工检查转向基于桥梁技术状况和风险等级评估的连续数字化管理体系。

哈萨克斯坦公路科学研究院常务董事安德烈·陈表示，此次学习成果将用于进一步升级桥梁运营管理系统。

他说：“我们的目标是将现有系统从单纯的数字化数据库，打造成为桥梁资产全生命周期管理平台。该系统能够更加客观地评估风险、预测桥梁技术状况，并科学确定桥梁维修优先顺序。”

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据了解，桥梁运营管理系统建成后，将把全国桥梁设施的技术参数、检测结果、维修历史及运行监测等数据统一纳入一个数字化平台，实现桥梁信息集中管理。

届时，桥梁维修和养护工作将更多依据工程数据科学决策，不仅有助于提升桥梁等工程设施运行安全水平，还将进一步提高财政资金使用效率，实现维修资金的精准规划和合理配置。

交通部表示，此次获得的专业知识和国际经验，还将成为哈萨克斯坦制定全国桥梁设施综合修复计划的重要基础。