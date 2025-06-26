哈萨克斯坦向吉尔吉斯经济投资超13亿美元

根据条约内容，哈吉两国将扩大在政治、军事、贸易经济、投资、农业、交通运输、水资源与能源、教育、科技以及文化与人文等领域的协作。

参议员阿利舍尔·萨特瓦利耶夫指出，目前哈萨克斯坦是吉尔吉斯斯坦三大主要贸易伙伴之一，近年来双边贸易额稳定超过15亿美元。根据两国高层达成的共识，未来将致力于将这一数字提升至30亿美元。

他还表示，哈萨克斯坦企业近年来已向吉尔吉斯斯坦经济累计投资超过13亿美元，进一步加深了两国经济融合。

除经贸合作外，双方在文化与人文交流方面也不断加强。近年来，哈萨克斯坦成功举办了“吉尔吉斯文化日”、联合音乐会、电影周、青年论坛和长者交流会等活动。今年还计划举办哈吉联合电影日和第三届青年论坛，进一步加深两国人民的精神联结。

议会间与政府间的合作也在持续拓展。参议员指出，此次条约的批准将为两国在立法与行政层面更高效地推进合作项目提供法律依据，推动双方各项联合计划的及时落实。

【编译：达娜】