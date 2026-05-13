从“宣言”走向“项目”：突厥国家组织加速推进经济一体化

（哈萨克国际通讯社讯）5月13日，“突厥国家组织成员国经济一体化与合作：工业、农工综合体、物流与数字化领域的新机遇”商业论坛在阿斯塔纳举行。

本次论坛由哈萨克斯坦对外贸易商会与“阿塔梅肯”国家企业家协会联合主办，汇聚了来自哈萨克斯坦、土耳其、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦等突厥国家组织（OTS）成员国的政府机构、金融机构、工商界及国际组织代表，成为突厥国家经济合作的重要对话平台。

哈萨克斯坦副总理兼国家经济部长赛热克·朱曼哈林出席论坛开幕式并发表讲话。他表示，在全球经济格局深刻变化、围绕投资、技术和物流通道的国际竞争不断加剧背景下，加强突厥国家之间的经济协作已具有战略意义。

“对于哈萨克斯坦而言，深化突厥国家组织框架下的合作，始终是对外经济政策的重要方向之一。如今，成员国已形成一个拥有超过1.7亿人口、具备强大工业、交通运输、农业及人力资源潜力的巨大市场。”他说。

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从“理念合作”转向“务实项目合作”

赛热克·朱曼哈林强调，当前突厥国家之间的合作，需要从政治宣言和理念倡议，进一步转向联合产业、技术联盟和实际投资项目。

“在当前阶段，从宣言走向联合项目、新产业建设、技术联盟和相互投资，已成为核心任务。”他说。

他指出，哈萨克斯坦始终支持深化突厥国家之间的经济一体化，并认为各成员国在工业协作、联合农工项目、数字平台建设以及电子商务等领域拥有巨大合作潜力。

据了解，本届论坛重点围绕以下方向展开讨论：

推动工业协作与联合产业项目；

深化农工综合体合作，发展农产品深加工；

加强粮食安全合作；

建设“数字农业数据平台”；

推动人工智能（AI）技术在经济领域应用；

发展数字贸易与创新产业；

在《突厥世界2040愿景》框架下深化经济合作。

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中间走廊与物流合作成核心议题

交通物流合作成为本届论坛最受关注的议题之一。

赛热克·朱曼哈林特别强调了跨里海国际运输走廊（TITR，“中间走廊”）的重要性。

他表示，当前各成员国正积极推动跨里海国际运输路线发展，同时推进海关手续数字化，以降低物流成本、提升欧亚运输效率。

“加强铁路和港口基础设施的现代化升级改造，对于扩大东西方之间的贸易与过境运输能力具有关键意义。”他说。

论坛方面指出，中间走廊正在逐步成为连接中亚、高加索、土耳其与欧洲的重要欧亚运输通道。

突厥投资基金作用正在提升

论坛期间，赛热克·朱曼哈林还重点谈到突厥投资基金的发展方向。

他表示，哈萨克斯坦将该基金视为支持突厥国家组织联合项目的重要融资机制。

“对于哈萨克斯坦而言，突厥投资基金不应只是金融机构，更应成为推动贸易增长、新产业建设和扩大投资合作的全面经济一体化平台。”他说。

据介绍，基金初期已准备为联合融资项目提供不少于2000万美元的资金支持。

目前，各方正在就基金参与阿拉木图国际机场基础设施发展融资展开谈判。

此外，论坛还讨论了利用突厥投资基金扩大成员国贸易规模的问题。数据显示，2025年突厥国家组织成员国之间贸易额已超过170亿美元。

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数字化与人工智能合作成为新方向

赛热克·朱曼哈林还特别强调了数字经济合作的重要潜力。

他指出，突厥国家组织成员国在IT产业、初创企业生态、数字服务、人工智能及创新解决方案领域拥有广泛合作空间。

对此，他欢迎Astana Hub、“阿斯塔纳”国际金融中心（AIFC）以及其他发展机构代表参与论坛。

“成员国拥有共同发展数字平台、创新生态和人工智能技术的巨大机会。”他说。

企业界被视为一体化核心推动力量

赛热克·朱曼哈林认为，企业界将成为推动突厥国家经济一体化进程的关键力量。

“企业家是这些一体化进程的核心驱动力。因此，我们必须为商业发展创造最有利条件，减少壁垒，扩大融资渠道，支持联合倡议，并加强商业联系。”他说。

讲话最后，他向突厥国家组织、突厥国家工商会联盟、“阿塔梅肯”国家企业家协会以及论坛所有合作伙伴和组织方表示感谢。

为突厥斯坦峰会铺路

分析认为，此次阿斯塔纳商业论坛，不仅是突厥国家经济合作的重要平台，也被视为5月15日在突厥斯坦举行的突厥国家组织非正式峰会前的重要预热活动。

论坛预计将推动一系列商业协议与战略合作项目落地，为突厥国家之间进一步深化经济合作奠定基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】