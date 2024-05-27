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    14:23, 27 五月 2024 | GMT +6

    欧亚经济联盟成员国第一季度预算数据出笼：哈国赤字扩大24.2%

    欧亚经济联盟成员国第一季度预算数据出笼：哈国赤字扩大24.2%
    Фото: 国家统计局

    哈萨克国际通讯社讯）欧亚经济委员会今日公布了2024年第一季度欧亚经济联盟成员国的预算报告。数据显示，哈萨克斯坦和俄罗斯出现预算赤字，而吉尔吉斯斯坦实现了预算盈余，亚美尼亚则实现了收支平衡。

    报告指出，哈萨克斯坦的预算赤字增加了24.2%，而俄罗斯的预算赤字则大幅缩减了85.8%。

    具体情况如下：

    哈萨克斯坦：2024年第一季度预算收入为95亿美元，支出为118亿美元，预算赤字为23亿美元。相比之下，2023年同期哈萨克斯坦的预算收入为96亿美元，支出为115亿美元，预算赤字约为19亿美元。

    俄罗斯：2024年第一季度预算收入为961亿美元，支出为994亿美元，预算赤字为33亿美元。相比之下，2023年同期俄罗斯的预算收入为781亿美元，支出为1068亿美元，预算赤字为287亿美元。

    吉尔吉斯斯坦：2024年第一季度预算收入为9亿美元，支出为8亿美元，实现预算盈余1亿美元。相比之下，2023年同期吉尔吉斯斯坦的预算收入为8亿美元，支出为8亿美元，收支平衡。

    亚美尼亚：2024年第一季度预算收入为13亿美元，支出为13亿美元，收支平衡。相比之下，2023年同期亚美尼亚的预算收入为12亿美元，支出为11亿美元，预算盈余约为2亿美元。

    欧亚经济委员会的报告还指出，2024年第一季度，各国预算收入结构中，增值税（占比27%至47%）和其他收入占比最大。其中，亚美尼亚的所得税和吉尔吉斯斯坦的增值税比重有所上升。由于俄罗斯对石油原料实施了带缓冲成分的反向消费税，导致其消费税为负值。

    【编译：阿遥】

    标签:
    财政预算 欧亚经济联盟 统计 经济
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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