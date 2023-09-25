历史图片：咸海——曾经的千岛之海

咸海在哈萨克语种的名称含义为“岛屿之海”，名称来自曾分布在海中超过1,100个的岛屿。

1960年，咸海是世界上继里海、北美大湖和非洲维多利亚湖之后的第四大内陆水体。其水量达到了7万立方公里。

锡尔河和阿姆河为咸海带来了充沛的水量。哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间的水体长度达到了430公里，宽度达到了234公里，有34种不同的鱼类生活其中，其中24种属于经济种类。这为两国围绕咸海的捕鱼业河造船业的发展带来了良好的环境。

后来，随着前苏联无节制和无规划的、近乎破坏性的将水资源用于农业灌溉，咸海周边地区的生态平衡遭到了毁坏。在1980年，事态已经严重到需要为咸海周边居民建立提供支援帮助的官方计划了。只是那时，仍然没有提出拯救咸海自身的计划方案。曾有人提出了将西伯利亚河流改道向南的方案，但这些争议中的计划也随着前苏联的解体不了了之。

1989年，随着干涸进程的加剧，咸海变成了相互独立的南北两个水体：北边是哈萨克斯坦境内的小咸海，南边则是乌兹别克斯坦境内的大咸海。

2002年，大咸海继续干涸，再度被分成了东西两个部分。到了2014年，其东部水体彻底干涸。

【编译：木合塔尔·木拉提】