托卡耶夫总统：加快经济发展需要税制改革和吸引私人投资

- 要实现经济的可持续增长，必须吸引私人投资，并为商业活动的增加创造有利条件。为此，首先要确保税收政策的稳定性，这不仅会激励企业实现高质量发展，还将增强其责任感。 - 总统说。

总统表示，即将出台的新税法典，将对现行税收体系进行全面改革。新法典的核心是建立一套基于对纳税人信任的新税收管理体系。为避免各方对新法典的条款产生不同理解，必须简化其内容，使其对所有经济活动参与者都易于理解。

- 在优化税收制度时，我认为应确保企业的有利条件不受影响。以零售税的引入为例，许多企业在这一政策的推动下开始更加透明地运营，减少了业务分拆。然而，这一税制应主要针对那些直接面向消费者的企业。 - 总统说。

托卡耶夫强调，若能充分利用面向消费者的服务和贸易的潜力，将有助于加速经济发展，增加税收收入，并有效提高就业率。

为了确保财政改革的成功，总统提出了税收管理的全面数字化。通过电子化处理税务流程，不仅可以大幅减少腐败风险，还能提高税收体系的透明度。此外，总统指出，税收政策应根据不断变化的财政环境进行调整，必要时应重新评估税率。

- 我认为，根据居民收入水平对个人所得税进行差异化征收是必要的。同时，在税务管理中，我们应该减少惩罚性措施，通过发送通知来提高税收欠款的追缴限额。如果欠款超过这一限额，限制措施应仅限于欠款金额，而不是完全冻结纳税人的银行账户。对于欠款金额较大的情况，我主张允许分期付款，而不必要求提供抵押物。此外，我们还应逐步放弃计划性检查，转而通过完善风险预防系统来更好地管理税收风险。 - 托卡耶夫总统说道。

关于税收优惠政策，总统强调，应保留那些真正有助于企业发展的优惠政策。例如，对于有意在本国进行投资的企业，可以提供一次性的税收优惠，以支持其建设、资产购买和升级改造。特别是对出口深加工产品的企业，总统认为他们应获得更多的支持，因为这些企业对经济增长有着更为直接的贡献。

- 我指示政府和议会对新税法草案进行全面讨论。尽管面临挑战，但我们必须作出正确的决策。在这一过程中，绝不能操之过急。为了确保新税法的高质量制定，我认为可以将其通过的时间推迟到明年。 - 总统说。

此外，总统还指出，影子经济的存在严重影响了国家的财政状况。为大幅减少影子经济的规模，总统呼吁采取全面措施，特别是要尽快解决边境海关站点的相关问题，防止外贸操作中的收入非法流向其他国家。

【编译：达娜】