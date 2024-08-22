伊朗申请欧亚经济联盟观察员国地位

欧亚经济委员会的声明中表示：

“伊朗伊斯兰共和国关于获得欧亚经济联盟观察员国地位的申请已在欧亚经济委员会总部进行了审议。”

8月19日，欧亚经济委员会一体化和宏观经济部长谢尔盖·格拉兹耶夫就此议题主持了视频会议磋商。

欧亚经济联盟成员国由外交部副部长级官员代表出席会议，伊朗代表团则由外交部多边经济合作司司长贾拉拉丁·阿拉维·萨布泽瓦里带领。

声明指出：

“与会者肯定了欧亚经济联盟成员国与伊朗伊斯兰共和国之间经贸合作的持续发展，并欢迎伊朗根据欧亚经济联盟观察员国地位条例启动获取该地位的程序。”

关于是否授予伊朗观察员国地位的最终决定将由联盟成员国领导人在欧亚经济委员会最高理事会会议上做出。

由欧亚经济联盟成员国国家元首或政府首脑组成的委员会每年至少召开一次会议，所有决定均通过共识达成。最近一次会议于2024年5月8日举行。

在去年12月于圣彼得堡举行的欧亚经济联盟最高理事会会议上，签署了一项自由贸易协定以取代2018年签署并自2019年生效的临时协定。该协议涵盖了欧亚经济联盟及其成员国与伊朗之间的自由贸易安排。

伊朗拥有超过8500万人口，是一个庞大且前景广阔的市场，同时，波斯湾的基础设施也具备着巨大的运输潜力。

目前，摩尔多瓦（2018年5月14日）、乌兹别克斯坦和古巴（2020年12月11日）已获得欧亚经济联盟观察员国身份。

【编译：嘉嘉（实习） 审校：木合塔尔·木拉提】