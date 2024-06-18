伊朗申请欧亚经济联盟观察员国地位：经济可行性评估进行中

据哈萨克斯坦贸易和一体化部新闻处介绍，6月10日，根据欧亚经济委员会最高理事会2018年5月14日第8号决议批准的《欧亚经济联盟观察员国地位条例》，欧亚经济委员会各成员国授权机构代表召开会议，讨论审议伊朗申请的程序。

目前，欧亚经济联盟成员国正在评估授予伊朗观察员国地位的经济可行性。评估结果将提交伊朗代表进行磋商。如果经济可行性评估结果为正，伊朗将需要向欧亚经济委员会理事会主席提交正式申请，正式请求授予其观察员国地位。

欧亚经济联盟观察员国地位的授予需由欧亚经济联盟成员国元首决定。

值得注意的是，2018年，欧亚经济联盟与伊朗签署了关于建立自由贸易区的临时协议。为进一步发展经贸关系，2023年12月25日，欧亚经济联盟及其成员国与伊朗签署了全面自由贸易协定。该协定对约90%的商品税目实施零关税，占双方贸易额的95%以上。

哈萨克斯坦与伊朗的双边贸易潜力巨大。2023年，两国贸易额超过3亿美元。同年12月，哈萨克斯坦与伊朗签署了行动计划，旨在将双边贸易额提高至30亿美元。

【编译：阿遥】