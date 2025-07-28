哈萨克斯坦加入经合组织《良好统计规范建议书》

消息称，该建议是一项国际标准，包含12项原则，旨在确保官方统计数据的独立性、客观性、透明度和质量。遵守该建议意味着哈萨克斯坦的国家统计体系符合经合组织的基本要求，并按照最佳国际实践发展。

经合组织的这项决定是在对哈萨克斯坦2023-2025年国家统计体系进行全面审查后做出的。审查文件指出，哈萨克斯坦在统计数据数字化、引入现代方法以及提升用户对数据的信心方面取得了成就。

- 这是对哈萨克斯坦统计体系的一次重要评估，确认其满足充足的资源、保密性、稳定的法律和体制框架，以及使用新的替代数据源等要求。文件强调，统计数据的质量直接影响分析和管理决策的质量。我们致力于维护并进一步提高这一目标。-国家统计局局长马赫萨特·图尔勒巴耶夫说。

经合组织秘书长马提亚斯·科尔曼指出，将继续深化合作，并支持哈萨克斯坦建立高质量、制度健全的统计体系。

据悉，哈萨克斯坦加入该建议是在哈萨克斯坦外交部的支持下进行的。

【编译：小穆】