托卡耶夫总统听取阿拉木图市经济社会发展情况汇报

多萨耶夫表示，在报告期内，阿拉木图市的经济基本产业保持了强劲增长势头。其中，交通运输服务业增长了17.5%，建筑业增长了5.7%，通讯业增长了4.4%。全市吸引各类投资3600亿坚戈，同比增长了5.8%。

多萨耶夫还向国家元首汇报了阿拉木图市今年4月份的物价和就业情况。4月份，阿拉木图市年化通胀率回落至9.1%。年初以来，全市新增了19.5万个就业岗位，失业率降至4.7%。

此外，多萨耶夫介绍了为解决城市部分地区供水问题所采取的措施。今年2月，阿拉木图市启动了上区供水应急方案建设，预计将于今年7月1日前完工。同时，“巴尔喀什”清水储备池已经投入使用，开始向城市街区供水。

多萨耶夫还汇报了阿拉木图市交通枢纽建设项目的进展情况。

在听取汇报后，托卡耶夫总统指出，要继续努力吸引投资，大力推动阿拉木图经济多元化发展，保持物价稳定，进一步降低通胀水平。他还强调，要密切关注城市供水保障问题，确保阿拉木图市的供水安全。

【编译：阿遥】