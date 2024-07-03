欧亚经济委员会执委会主席会见上合组织秘书长

会谈中，双方就欧亚经济委员会与上合组织秘书处之间的相互谅解备忘录框架下的欧亚经济联盟成员国与上合组织之间的合作前景进行了讨论。

萨金塔耶夫指出，目前执行上述备忘录的活动计划制定工作已经完成。因此他建议，要在今年秋季在亚美尼亚举行的欧亚经济论坛期间签署该文件。

欧亚经济委员会执委会主席指出，欧亚经济联盟成员国有意推动该地区国际运输走廊、多式联运和集装箱运输，以及货物运输数字化的发展。因此萨金塔耶夫提议，将举行上合组织成员国交通部长理事会和欧亚经济联盟国家交通领域负责人的联席会议。

Фото: ЕЭК

此外，双方还审议了欧亚经济委员会关于在上合组织总部举办“欧亚经济联盟日”的倡议。

-毫无疑问，该活动将吸引商界代表的高度关注。我相信，交流经验将有助于推进各国之间的经贸合作。-萨金塔耶夫说。

张明指出，上合组织和欧亚经济联盟之间的相互协作因素在现代国家架构中变得越来越重要。

最后，双方着重关注了实践经验交流，并表示一体化对话旨在为大欧亚大陆发展提供有利、可预期的条件。

Фото: ЕЭК

【编译：小穆】