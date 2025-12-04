阿特劳州经济社会指标稳中向好 今年将新增超2.6万个就业岗位

目前，三大全州级锚定型投资项目总金额达107亿美元，正稳步推进。同时，另有20个总投资1040亿坚戈的新项目正在实施，预计将新增1320个永久性就业岗位。

农业领域表现同样亮眼：前10个月农工综合体产值达到1168亿坚戈，畜牧业实现稳定增长。

今年以来，阿特劳州为支持创业和发展中小企业累计拨款近90亿坚戈。上半年中小企业产值达到2.4万亿坚戈，占地区生产总值的21%。截至目前，已为总金额360亿坚戈的254个创业项目提供支持，直接带动1725个新岗位。

州长介绍，支持措施包括贷款利率补贴、部分担保的无抵押贷款、国家无偿创业启动补助金以及“Orleu”计划对初创企业的专项扶持。今年已有300名居民获得创业无偿补助金。

得益于投资项目推进与中小企业综合扶持政策，阿特劳州今年已在各行业累计创造近2.6万个新就业岗位。

【编译：木合塔尔·木拉提】