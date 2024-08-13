欧亚经济联盟简化进口程序以支持国际体育赛事举办

这一决议旨在简化为组织和举办官方国际体育赛事所需的货物通关流程，减少行政负担，促进体育活动的顺利进行。

根据新规，专门用于国际体育赛事的体育设备、器材以及其他相关物品将被纳入特别海关程序进行管理。这项规定不仅适用于从非欧亚经济联盟国家进口的商品，也适用于在欧亚经济联盟国家生产并出口到第三国的商品。

新规的核心变化在于简化行政流程，减少繁琐的官僚手续，并对货物的登记、监管和认证程序作出特别规定。例如，对于团队成员自用的动物制品（需为标有标签的原厂包装且重量不超过5公斤），在进口时将不再需要提供进口许可或兽医证明。

如果在举办体育赛事的国家中，某些物品被没收或扣押，特殊海关程序的实施将暂时中止，相关物品的处理将依据该国的法律法规进行。

然而，决议中明确指出，某些特定商品将不适用于简化程序，包括应税商品、建筑及装饰材料，以及需获得特别许可的进口商品。

此次决议的实施，预计将大幅减少体育赛事组织者和参与者的行政负担和费用。

【编译：达娜】