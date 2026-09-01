哈萨克斯坦持续推进冬季饲草料储备工作 全力保障牲畜安全越冬

根据各州地方政府提供的动态数据，截至目前，农业生产者已为即将到来的冬季舍饲期储备3,010万吨饲料，约占计划总量的73%。

目前，已完成干草储备2,410万吨，完成率达计划的94%。此外，还储备了220万吨干草，完成计划的96.2%；精饲料110万吨、青贮饲料83.78万吨以及秸秆180万吨。

为确保冬季期间畜牧业稳定运行并建立应急保障储备，哈萨克斯坦粮食合同集团（哈粮集团）股份公司已建立20.13万吨规模的粮食饲料储备。在必要情况下，该储备将用于及时向农业生产者供应饲料。

农业部正会同各州地方政府，对饲草料储备工作进展实施持续监督。相关监测工作的开展以及储备的及时建立，旨在为各地畜牧业提供充足的饲料保障，确保全国平稳度过即将到来的冬季。

值得一提的是，哈萨克斯坦全国秋收工作正在持续推进。截至8月底，全国已完成550万公顷谷物收割，占总播种面积的35.5%。这一进度较去年同期高出约一倍。按照平均每公顷14公担的单产计算，目前已收获粮食770万吨，而去年同期为390万吨。