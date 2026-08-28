哈萨克斯坦秋收进度较去年同期快一倍 已收粮食770万吨

与此同时，新季粮食首批收购情况显示，今年新产粮食整体品质较好。目前，各类持证粮食收购企业已接收入库粮食102.52万吨，较2025年同期的14.55万吨增加约7倍。

在已收购的软质小麦中，大部分为优质粮食。质量检测结果显示，78%的小麦为三等，14%为四等，五等及非等级小麦占7%。

新麦的面筋含量也保持在较高水平。已收购软质小麦中，56%的面筋含量超过28%；19%的面筋含量为25%至27%；其余25%的面筋含量为23%至24%。

随着新粮陆续运抵各粮食收购企业，粮食整体品质也呈现提升趋势。农业部正在对入库粮食的质量、等级以及主要理化指标进行持续监测。

除谷物外，油料作物和蔬菜瓜果的收获也在同步进行。截至目前，已收获油料作物24.4万吨、蔬菜190万吨以上、瓜类作物170万吨以及马铃薯79.5万吨。各类作物采收工作总体按计划推进。

目前，哈萨克斯坦全国农作物长势正处于农业部持续监测之下。

为及时掌握各地实际情况，有关部门已成立工作组，赴各地区开展实地检查。根据地方执行机关提供的数据，目前98%的谷物和油料作物长势处于良好或尚可状态。

统计数据显示，2026年前七个月，通过哈萨克斯坦国家铁路公司铁路网运输的粮食总量达到810万吨，较去年同期增长10%。