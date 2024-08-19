哈萨克斯坦经常参加体育锻炼人数比例达40.4%

为支持和发展体育事业，全国共设立了4座奥林匹克训练中心，其中3座专注于夏季奥运项目，1座用于冬季奥运项目。此外，还有19个奥林匹克后备人才训练中心，为未来的体育人才提供培养平台。

全国共有超过30万名儿童和青少年在780多个青少年体育俱乐部进行锻炼。

每年，全国范围内举办的各类体育赛事超过2.5万场，参与人数达到120万，其中包括50万来自农村地区的运动爱好者。

近年来，跑步、马拉松、自行车赛、自行车马拉松、趣味运动、家庭竞赛以及大众滑冰等活动越来越受到群众的欢迎，成为体育运动中的热门选择。同时，民族传统体育运动也在全国范围内得到了广泛推广，约有58.4万人系统地参与到这类运动中。全国现有14家民族传统体育俱乐部和13所民族传统体育学校，每年举办的各类民族传统体育赛事超过1000场。

值得一提的是，政府还积极推动残疾人体育运动的发展，截至2023年底，全国共有56822名残疾人参与了各类体育运动和健身活动。

【编译：阿遥】