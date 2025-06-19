哈萨克斯坦推进边境过境点现代化建设 提升通关效率

据他介绍，欧亚经济联盟既有内部边界，也有外部边界。

—联盟的外部边界与中国、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦相接。我们已设定对这些边境进行现代化升级的任务，因为这些方向既繁忙，又具有战略意义，不仅服务于双边贸易，也服务于欧亚经济联盟框架内的过境路线以及“一带一路”项目。哈萨克斯坦凭借其地缘政治位置、经济潜力和历史传统，已成为全球经济和区域一体化进程中的积极参与者之一。要融入世界交通体系，就必须确保商品在边境自由、顺畅地流通，这就需要配备现代化的海关监管工具及业务流程自动化系统。-斯利亚莫夫在中央通讯服务中心举行的新闻发布会上表示。

他指出，自今年年初以来，通过欧亚经济联盟外部边境公路过境点的双向车辆总量达到60.57万辆，与去年同期相比，通行能力提升了25%。同期海关税费收入达1.6万亿坚戈，计划完成率为106%。目前，哈萨克斯坦国家边境沿线共设有52个公路过境点。

—目前已有6个过境点完成了现代化改造，分别是与中国接壤的努尔卓勒、哈勒扎特和阿拉湖过境点，以及与乌兹别克斯坦接壤的鲍尔詹·霍尼斯巴耶夫、卡普兰别克和阿塔梅肯过境点。今年年底前，还将分阶段升级五个过境点，分别是与土库曼斯坦接壤的铁穆尔巴巴，与乌兹别克斯坦接壤的卡兹古尔特和塔津，以及与中国接壤的迈卡普沙盖和巴克特过境点。-他表示。

他说，作为现代化改造的一部分，各过境点将配备先进的检查扫描系统，可在不打开车辆的情况下进行高精度检查；同时还将引入电子排队系统和预先信息传递系统。

斯利亚莫夫指出，尽管施工和设备安装正在进行，已完成改造的过境点通行能力仍从2022年的64万辆增长至2024年的140万辆，提升了约2.5倍。

—我们尤其重视为运输企业和公民提供便利。所有通关手续都变得更加透明，边境停留时间大约缩短了一半。在目前已投入使用的6个过境点，这一成效已初步显现：在不违反海关规定的前提下，通关时间已缩短至30分钟左右。-他说。

【编译：阿遥】