稳步推进国语化进程 乌拉尔市16家国营早教机构更换为哈语名称

乌拉尔市教育局消息称，在社会舆论围绕专门机构的称谓是否符合国家语言规范的各类讨论背景下，根据西哈州政府2024年2月23日发布的乌拉尔市教育局第46号政府令，该市以下16家国营早教机构即日起正式予以更名：

№ 3 «Елочка» 幼儿园更名为«Зерде» 幼儿园,

№ 4 «Березка» 幼儿园更名为 «Самал» 幼儿园,

№ 8 «Сказка» 幼儿园更名为 «Арай» 幼儿园,

№ 12 «Аленушка» 幼儿园更名为 «Бұлбұл» 幼儿园,

№ 13 «Золотой ключик» 幼儿园更名为 «Зейін» 幼儿园.

№ 14 «Колосок» 幼儿园更名为 «Алтын дән» 幼儿园,

№ 16 «Лесная сказка» 幼儿园更名为 «Ертегі» 幼儿园,

№ 17 «Родничок» 幼儿园更名为 «Ақжелкен» 幼儿园,

№ 19 «Золотой петушок» 幼儿园更名为 «Дарын» 幼儿园,

№ 21 «Росинка» 幼儿园更名为 «Алпамыс» 幼儿园.

№ 22 «Колобок» 幼儿园更名为 «Жұмбақтас» 幼儿园,

№ 23 «Круглоозёрный» 幼儿园更名为 «Шамшырақ» 幼儿园,

№ 24 «Солнышко» 幼儿园更名为 «Күншуақ» 幼儿园,

№ 25 «Снежинка» 幼儿园更名为 «Тұмарым» 幼儿园,

№ 32 «Колокольчик» 幼儿园更名为«Самұрық» 幼儿园,

№ 33 «Орленок» 幼儿园更名为 «Шаңырақ» 幼儿园。

值得一提的是，根据此前报道，阿拉木图州首府库纳耶夫市两条主要街道将对街道名称进行变更。

据市政府消息称，根据库纳耶夫市第27届马斯利哈特（地方议会）的决议，将对首府两条主要街道的名称予以变更。

其中：

原名为“Центральная（注：俄文中央大道）”的大街，今后将被授予哈萨克斯坦儿童文学家别尔德别克·索克帕克巴耶夫（Бердібек Соқпақбаев）之名，更名为“别尔德别克·索克帕克巴耶夫大街”。 原名为“Фрунзе（注：伏龙芝大街）”的大街，今后将被授予苏联英雄、人民英雄荣誉获得者萨戈达特·努尔玛哈穆别托夫（Сағадат Нұрмағамбетов）之名，更名为“萨戈达特·努尔玛哈穆别托夫大街”。

这一决议已由市马斯利哈特（地方议会）通过，并提交州马斯利哈特审议。

【编译：木合塔尔·木拉提】