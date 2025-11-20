哈萨克斯坦经贸团访问明斯克 双方就设立“贸易之家”达成一致

此访的主要任务是启动哈萨克斯坦“贸易之家”的建设。该机构将作为哈萨克斯坦商品在白俄罗斯市场的常驻代表处，项目将分阶段推进，旨在加强两国企业合作并扩大贸易往来。相关工作由贸易和一体化部贸易政策发展中心（QazTrade）负责协调。

在第一阶段，将确定哈萨克斯坦产品清单，并落实进入白俄罗斯零售网络的渠道；随后将逐步扩大产品种类、推动合作计划，并筹备线下贸易平台。贸易和一体化部部长阿尔曼·沙卡利耶夫表示，这一举措将为哈萨克斯坦商品系统化进入白俄罗斯市场创造条件。

访问期间，沙卡利耶夫与白俄罗斯总理亚历山大·图尔钦举行会晤，双方就设立“贸易之家”达成一致，并就双边经贸合作现状和扩大贸易潜力交换了意见。

数据显示，2025年1—8月，哈萨克斯坦与白俄罗斯贸易额达7.395亿美元，同比增长19.9%。其中，对白俄罗斯出口增长55.2%，至1.832亿美元；进口增长11.6%，达5.563亿美元。

工业合作仍是双方合作的重要方向。目前正在实施12个联合项目，总价值2.04亿美元，可创造约1700个就业岗位。两国合资企业生产的产品涵盖拖拉机、谷物和饲料收割机、发动机、市政和消防设备、电梯设备及矿山采石机械，双方正努力提升本地化水平和扩大产量。

访问期间，还举办了商业论坛和双边会谈。两国企业讨论了新的合作方向。QazTrade与白俄罗斯通用商品交易所同意在交易所贸易方面合作；QazTrade与白俄罗斯国家营销中心签署了关于数据共享和商品推广的谅解备忘录。这些协议将便利哈萨克斯坦制造商进入白俄罗斯市场，并进一步深化两国经贸联系。

据此前报道，在哈萨克斯坦与俄罗斯第二十一届地区间合作论坛期间，哈萨克斯坦企业在乌拉尔商务对接平台签署总额6100万美元的交易。其中，QazTrade与俄方签署谅解备忘录，旨在扩大哈萨克斯坦商品向俄罗斯连锁超市的供应。

【编译：阿遥】