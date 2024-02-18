经济特区、核电站以及旅游业——阿拉木图州州长谈当地发展的未来方向

以下为专访全文翻译：

- 州长先生，去年在阿拉木图州设立了经济特区——“G4 城”。请告诉我们该项目的进展情况...

- 去年12月12日，政府发布决议，创建“阿拉套”经济特区。此前，该项目被称为“G4城”经济特区。如您所知，根据1月9日《关于改变阿拉木图州行政区划》的总统令，设立了新的城市“阿拉套”市，并被列为地区重要城市。目前，“阿拉套”市不仅仅是一个项目，而是一个将成为经济发展真正引擎的地方。该城市被设计为在金融、商业、商业、教育、医疗保健、体育、旅游和娱乐领域提供高水平服务的主要中心。甚至有人假设到2050年人口将达到190万。此外，规划建设现代化学校168所、幼儿园219所、医疗机构102个。我们计划在新城开设一个可容纳 4 万名学生的学术校园，并创造约 100 万个新就业岗位。这一大规模计划不仅将成为阿拉木图地区乃至全国经济增长的动力。预计该城市未来将有能力接待400万人次以上的游客。

Фото: Алматы облысының әкімдігі

需要指出的是，新城将由四个区组成。分别是：Gate City ——商业金融中心、Golden District——教育医疗中心、Growing District——创新工贸物流区、Green District——旅游集聚区。G4市的自由经济区面积达3万公顷，在自由经济区将建立特殊的法律制度，即根据哈萨克斯坦共和国立法和经哈萨克斯坦共和国批准的国际协定规定的外国公民和无国籍人及其运输工具的出入境、过境和停留程序。

-目前正在开展哪些工作来解决阿拉木图州当前存在的居民饮用水问题？

- 全州384个居民点中，358个（93.5%）已实现集中供水，24个居民点非集中供水，2个村庄使用外运水。供水管线总长5128公里。与此同时，政府发布了“让每个居民点都有清洁饮水”国家项目。其中包括该地区 2023 年至 2025 年的 90 个项目。在国家项目框架内，计划更新2个城市和79个村庄的供水网络，并在9个村庄新建供水管网。

到2024年，农村集中式饮用水系统覆盖率达到96%，城市集中式饮用水系统覆盖率达到100%。计划到2025年农村居民点集中供水率达到99.6%。

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卡拉赛和塔尔加尔地区总是向我们提出水问题。原因很明显，由于靠近阿拉木图市，该地区和其他地区村庄的人口承载情况已经超出了原本的预计。主管部门正在努力改善饮用水供应系统。各地区和机构将在未来进行分析并实现积极的改变。目前，正在编制72份供排水系统改造建设项目概算文件。

- 阿拉木图州就像哈萨克斯坦的旅游中心。阿拉套山、巴尔喀什湖、科尔赛、卡因迪湖、卡普恰盖等湖泊和瀑布众多，自然风光秀丽。总体而言，该地区的旅游业发展情况如何？

- 在国家到2025年的区域发展计划中，旅游业的发展是地区经济潜力增长的基础。去年的成就之一是联合国正式承认我们地区的旅游潜力。在撒马尔罕举行的世界旅游组织大会25周年大会上，我们萨蒂村被授予“2023年最佳旅游村”称号。这一消息证实了我们对发展旅游业和保护文化和自然遗产的承诺。

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考虑到每个地区的特点和旅游潜力，我们在专业人士的协助下制定了阿拉木图地区旅游业的总体规划。规划中展示了国家政策在旅游领域实施的目标、任务和阶段。其中，主要关注生态旅游、体育旅游、山地旅游、农业旅游和湖滨旅游。据此，在科尔赛湖、唐巴勒博物馆、塔姆哈勒岩画和卡因迪湖等旅游景点周边开展了一系列基础设施改造工作，计划今年也继续这些工作。

根据2023年的结果，该地区旅游领域的投资额为520亿坚戈，在全国居于第二位。此外，“Alma. Reg”应用程序（可以从应用程序商店下载）投入使用，通过该程序的附录，游客可以查询所有所需的信息，包括目的地、住宿、疗养院、交通、度假村和其他有用信息。

在“ALMATYREGION.TRAVEL”网站上，游客可以用哈萨克语、俄语和英语获得有关该地区旅游潜力、自然、历史和文化旅游景点的必要信息。

去年，举办了“库纳耶夫国际气球节”、“Tengri ultra”马拉松赛、“Oceanman”巴尔喀什帆船赛等活动，推介该地区的旅游产品。这些活动吸引了超过 100,000 名度假者来到我们地区，并塑造了良好的品牌形象。

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去年，阿拉木图地区接待的国内游客人数为322,316人次，如果算上国家自然公园游客接待的旅客人数，则游客人数为130万人次。根据“Eqonaq”信息系统的数据，2023年，有8.36万外国人访问阿拉木图州，这一数据在全国居于第三位。

- 国家元首下令改善阿拉木图州的交通基础设施。在这个方向上做了哪些工作？

- 阿拉木图州公交线路有105条，其中地区间线路3条，区际线路28条，区内（市内）线路37条，郊区线路37条。目前，该地区有7个公交车站。为了发展交通基础设施和发展路线关系，针对在塔尔加尔、劳动者哈萨克、巴尔喀什、伊勒、维吾尔、克根、雷因贝克等区安置公交车站提出了 8 项提案。

去年，州政府新开通了12条公交线路。已发送报价，将乘客运送到阿拉木图郊区路线的覆盖区域。此外，阿拉木图市政府还设置了 9 条新的郊区路线。因此，去年开通了20条公交线路，覆盖该地区49个定居点。

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根据2023年的结果，库纳耶夫市更新了12辆机车车辆，塔尔加尔市更新了4辆，卡拉赛区更新了16辆。

为了确保公共交通支付的透明度，多个地区引入了电子票务系统。

根据国家元首在对阿拉木图州进行工作访问期间发出的命令，以及该地区领导人2023年1月26日的决定，成立了“阿拉木图州巴士”有限责任公司。至此，创建国家参与的区域公交企业的任务就完成了。

- 阿拉木图地区地名的哈萨克化工作进展如何？

- 毫无疑问，国家包括民族的特征首先体现在语言和专有名词上，而地名尤为重要。几个世纪以来形成的国家和人民的身份、知识和历史都存在于地名中。我区专名对象的命名和更名，按照为形成公众历史意识而批准的“历史人物”、“地名、水名”、“传统名称”名录进行。同时，全区有60个行政区域单位（区、区、村）、3103个组成部分（街道、大道、公园等）、225个教育机构和8个文化馆以历史人物命名。目前，列入名单的555名历史人物中，已有343人的名字已经予以公布。

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此外，全区有3,011个行政区域单位和组成部分以人名命名（9个区、1个市、13个乡、42个居民点、2,956条街道），1,712个以地名命名（9个区、1个市、65个乡、181 个定居点、1,466 条街道），其中 1,616 个采用传统名称（23 个农村地区、73 个定居点、1,520 条街道）。这个方向的工作需要大量的研究和严肃性，因为每个名字对于人民和子孙后代都非常重要。

今年计划对阿拉木图地区425条不符合时代需求的街道、7个农村地区和9个居民点进行更名。

- 据了解，阿拉木图州江布尔区乌勒肯村被选为核电站建设项目选址。您对核电站的建设有何看法？它的建设对我国有何好处？

- 我认为，核电站的建设将对以下方向的发展产生积极影响：国家科技和人才潜力、经济、新就业、教育、设计、高科技和科学技术、混合产业等。60多年来，为我们的人民提供可靠的能源一直是一个问题。核电站所在地区将开发基础设施。

Фото: ҚазАқпарат

- 感谢您接受采访。