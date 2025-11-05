乌兹别克斯坦经济仍有超83亿美元“影子资金”未纳入监管

根据乌兹别克斯坦国家统计委员会公布的数据，今年前9个月，无监管经济规模为433.67万亿苏姆（约合361.7亿美元），占GDP的33.3%。

不过，数据显示影子经济的比重正在逐步下降。1月份时，该指标占GDP的8.4%，而截至9月末已降至7.7%。相应地，目前仍有约99.85万亿苏姆（合83亿美元）的资金处于“影子”之中。

这一变化表明，公众正积极推动非正式职业合法化，而政府采取的一系列措施也已开始显现成效。

据该机构介绍，难以被统计机构完全核算的资金主要集中在农业、林业和渔业，其次是建筑业、服务业和工业。

需要说明的是，无监管经济指的是统计机构无法全面核算的经济活动范围，其中既包括非正式经济，也涵盖影子经济。

据此前报道，自年初以来，乌兹别克斯坦全国共查处1.1万余起毒品犯罪案件。过去十个月，执法机构缴获近2.5吨毒品。面对日益严峻的形势，政府通过了2025—2026年全国打击毒品犯罪行动计划，以加大执法力度，强化禁毒工作。

【编译：阿遥】