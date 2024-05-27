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    14:40, 27 五月 2024 | GMT +6

    欧亚经济联盟中有四个国家国债增长

    Торговый оборот Казахстана со странами ЕАЭС достиг $28,5 млрд
    Фото: Kazinform

    哈萨克国际通讯社讯）欧亚经济委员会公布了2024年1季度欧亚经济联盟成员国外债数据情况。

    哈萨克斯坦：截至2024年4月1日，国债规模为610亿美元，其中内部债务458亿美元，外部债务152亿美元。

    同期对比，2023年4月1日哈国国债规模为590亿美元，其中内部债务421亿美元，外部债务169亿美元。

    俄罗斯：2024年4月1日俄罗斯国债规模为2832亿美元，其中内部债务2304亿美元，外部债务528亿美元。

    同期对比，2023年4月1日俄罗斯国债规模为3078亿美元，其中内部债务2511亿美元，外部债务567亿美元。

    吉尔吉斯：2024年4月1日吉尔吉斯国债规模为62亿美元，其中内部债务17亿美元，外部债务46亿美元。

    同期对比，2023年4月1日吉尔吉斯国债总额为56亿美元，其中内部债务11亿美元，外部债务45亿美元。

    亚美尼亚：2024年4月1日亚美尼亚国债总额为121亿美元，其中内部债务57亿美元，外部债务64亿美元。

    同期对比，2023年4月1日亚美尼亚国债总额为109亿美元，其中内部债务45亿美元，外部债务64亿美元。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    欧亚经济联盟 统计 经济
    Мұқтар Мұрат
    编译
    Мұқтар Мұрат
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