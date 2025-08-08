中文
    哈塔经济合作政府间委员会第19次会议在阿斯塔纳举行

    哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，8月8日，哈萨克斯坦—塔吉克斯坦经济合作政府间委员会第19次会议在阿斯塔纳举行。

    哈塔经济合作政府间委员会第19次会议在阿斯塔纳举行
    Фото: Үкімет

    会议由哈萨克斯坦政府第一副总理罗曼·斯卡利亚尔与塔吉克斯坦第一副总理霍基姆·霍利克佐达共同主持。

    斯卡利亚尔在会上指出，哈塔政府间合作委员会已成为两国交流与协作的重要平台，其议程涵盖深化双边关系、落实高层共识、拓展投资潜力以及加强地区间联系等重点方向。

    霍利克佐达表示，本次重要会议将为经济、贸易、文化及人文等领域的快速发展注入新动力，推动双边关系迈上新台阶。

    与会各方重点探讨了在贸易、工业、农业以及交通物流等领域拓展合作的前景。

    与会代表相信，会议通过的各项决定将有助于在所有合作领域进一步巩固和深化双边关系。

    会议结束时，双方签署了相关纪要，并决定哈塔经济合作政府间委员会第20次会议将于2026年在塔吉克斯坦举行。

    据此前报道，哈萨克斯坦首座核电站建设工程在阿拉木图州江布尔区乌勒肯村正式启动。乌勒肯村核电站项目标志着哈萨克斯坦能源转型的重要里程碑，预计于2035年前投入运营，为国家提供2.4吉瓦的核电容量，助力减少对煤炭的依赖并推动绿色能源发展

    【编译：阿遥】

