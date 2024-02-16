哈贸易机构今年3月拟组织经贸代表团赴中国成都洽谈合作

（哈萨克国际通讯社讯）3月19日至21日，哈贸易和一体化部贸易政策发展中心(QazTrade)将组织哈萨克斯坦生产企业经贸代表团赴中国成都洽谈合作。中国进口企业主要对农产品和食品供应感兴趣。

哈贸易与一体化部表示，在商务考察期间，商品和服务出口企业将有机会与来自中国的商业伙伴建立合作关系，与进口商、贸易商和分销商进行谈判，就产品供应达成一致。

据贸易部称，2023年哈萨克斯坦将大幅增加对华葵花籽油、粮食和面粉、亚麻籽、谷物和豆类饼粕、棉花出口。

如今，畜产品也具有巨大的出口潜力。上周，中国取消了对哈萨克斯坦东南部地区肉类和其他农产品的进口限制。哈萨克斯坦生产商有意出口冷鲜肉和鱼产品、禽肉及副产品、猪肉、鸡蛋和其他农产品。

应当注意的是，肉类产品是中国主要进口产品。据联合国粮农组织预测，未来7年中国牛肉消费量将增加110万吨，而进口量将增加80万吨。

去年，在贸易与一体化部的支持下，QazTrade在西安、武汉、乌鲁木齐和上海为哈萨克斯坦企业家举办了B2B会议，达成了向中国供应油脂产品、面粉、驼奶粉、糖果、配合饲料等商品的协议。

今年赴成都考察访问期间，计划举行双边B2B会谈，组织哈萨克斯坦企业家赴中国企业实地参观考察。

四川企业有意在哈萨克斯坦采购大豆、油饼、葵花籽油、红花籽油等其他产品。

【编译：木合塔尔·木拉提】