哈萨克斯坦持续推进可持续旅游业的发展

据哈萨克斯坦旅游和体育部消息，哈萨克斯坦旅游和体育部副部长叶尔詹·叶尔肯巴耶夫出席了会议，并介绍了哈萨克斯坦在可持续旅游业领域取得的成就和未来的计划。

世界旅游组织秘书长祖拉布·波洛利卡什维利、阿塞拜疆国家旅游局局长福阿德·纳吉耶夫，以及20多个国家和国际组织的代表出席了会议。

哈萨克斯坦旅游和体育部副部长在讲话中指出，哈萨克斯坦拥有独特的自然生态系统，并通过建立国家公园和保护区的方式对许多生态体系进行了保护。

- 我们的使命是确保经济发展而不损害环境。我们将继续在旅游领域引入“绿色标准”，这将使我们减少二氧化碳的排放量，增加环境责任。- 他说。

Фото: Туризм және спорт министрлігі

会议期间讨论了旨在加强旅游领域气候行动的《巴库宣言》的主要方向。

叶尔詹·叶尔肯巴耶夫表示哈萨克斯坦支持旨在减少旅游业对气候影响和在国际舞台上促进可持续方案的所有举措。

此外，叶尔詹·叶尔肯巴耶夫还介绍了哈萨克斯坦在生态旅游领域取得的成就，包括萨特乡村在Best Tourism Villages竞赛中的胜利，以及在柏林国际展览会“繁荣社区”类别中获奖的情况。

【编译：木合塔尔·木拉提】