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    14:21, 03 9月 2024 | GMT +6

    阿拉木图进入全球前180个生活质量最佳城市之列

    Алматы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    哈萨克国际通讯社讯）据zakon.kz消息，阿拉木图进入全球前180个生活质量最舒适的城市之列。

    在Numbeo日前公布的全球生活质量最佳城市榜单中，与2023年相比，阿拉木图的排名上升了44位，从此前的第223位上升至第179位。这一创纪录的上升主要来自于从福利到安全的各项指标的增长。

    就生活质量而言，南都阿拉木图如今已超越上海、墨西哥城、新西伯利亚，与叶卡捷琳堡（俄罗斯）和地拉那（阿尔巴尼亚）相当。值得注意的是，中亚没有其他主要城市被列入这个榜单。

    生活质量指数由购买力、安全、健康、气候、生活成本、污染、房价收入比，甚至通勤时间等指标组成。该指数基于Numbeo收集的数据和用户调查，并不反映官方数据。

    阿拉木图的综合得分为89.1。

    • 购买力指数 - 37.7（2023年为35.7）

    • 安全指数 - 46.3（36.7）

    • 健康指数 - 48.7 (47.7)

    • 气候指数 - 86.4 (86.4)

    • 生活成本指数 - 35.9 (30.9)

    • 房价收入比 - 12.2 (12.8)

    • 交通拥堵指数 - 39.7 (38.2)

    • 污染指数 - 78.6 (77.9)

    荷兰的两座城市在本排名中位列榜首：海牙以217.3分排名第一。第二位是埃因霍芬（206.9分），第三位是卢森堡（205.5分）。

    Numbeo由曾就职于Google的软件工程师于2009年创建。该网站致力于提供全球不同城市在生活成本、房价、生活质量三大领域的数据、分析和预测。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    旅游 阿拉木图 社会
    Мұқтар Мұрат
    编译
    Мұқтар Мұрат
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