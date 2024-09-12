哈萨克斯坦推进边境口岸数字化，提升货物通关效率

过境点发展情况与数字化推进

“光明之路”过境点位于哈萨克斯坦与中国的边境，是哈中两国之间的重要贸易通道。在2024年前8个月，该过境点货车通行量达到26.65万辆，同比增长一倍。而“哈勒扎特”过境点同期通行量约为3万辆，同比增长24%。随着过境物流需求的增加，哈萨克斯坦政府已启动一系列措施，以提升过境点的运输和管理能力。

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托卡耶夫总统在今年的国情咨文中指示要尽快完成所有与边境口岸现代化相关的任务，为此，哈萨克斯坦政府已开始对与中国、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦边境上的过境点进行全面的现代化改造。这一重要举措将覆盖9个汽车过境点，包括与中国接壤的5个过境点（“阿拉湖过境点”、“哈勒扎特过境点”、“麦卡普恰盖过境点”、“巴克图过境点”和“多斯特克过境站”），以及与乌兹别克斯坦和土库曼斯坦接壤的5个过境点。

现代化改造与数字化改革

过境点的现代化改造主要包括建设新的检查站和拆除更换不符合现代要求的旧基础设施，并在阿斯塔纳设立国家货物配送中心，对通过过境点的货物进行集中控制。此外，财政部还在推进数字化工作，将海关检查站的控制集中到位于阿斯塔纳的主调度部，并将相关监管服务（包括边防局）整合到同一个平台。这些变化将显著改善边境口岸的基础设施，提升货物运输效率，实现货物运输全过程的自动化。预计过境能力将提高6倍，过境时间缩短至30分钟。

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与此同时，新的海关信息系统“Keden”正在积极开发中，该系统将取代现有的“АСТАНА-1”、“进出口业务单一窗口”、“ТАИС-2”和“ЖБО”系统。作为一个全新海关生态系统，它将涵盖海关业务的所有阶段，并与所有参与者互动，包括从进口、获取授权文件到货物放行后的监管。

物流中心扩展与外部合作

塔克耶夫还视察了“Nur Zholy Customs Service”有限责任公司国际运输和物流中心，该中心的面积扩大，入境技术方案得到了优化，并引入了全天候运营模式，吞吐能力从每天200辆货运车辆增加到1,500辆。同时，新的超大型车辆临时储存仓库也已建成，预计投入使用后将进一步改善物流流程。此外，哈萨克斯坦与中国大公司签署了两项备忘录，旨在为对外经济活动参与者创造优质环境，包括交换海关数据便利化。

【编译：阿遥】