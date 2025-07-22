“清洁城市”节目组走进基特卡拉：探寻城市现状

节目主持人分为两组，分别调查城市清洁的优劣情况。一组挖掘正面亮点，另一组发现问题与不足，收集的数据交由专家评估。专家依据五项标准——街道清洁与秩序、公共服务体系、城市美化、居民文明程度及城市美学——进行评分，每项满分10分。

城市社会发展获巨额资金支持

基特卡拉以黄金开采闻名，且拥有全球知名的石棉矿。据称，这种石棉曾作为航天火箭的原料。由于矿场属战略设施，城市长期处于部分封闭状态。

Фото: Jibek Joly

尽管地处库斯塔奈州边陲，基特卡拉生机勃勃，城市命脉由核心企业“库斯塔奈矿业”维系。这不仅是生产基地，更是城市发展的支柱。该企业投入2200万坚戈用于湖边美化，目前正修复城市首位建设者的纪念碑。

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“库斯塔奈矿业”技术总监艾博尔·斯马古洛夫介绍：

- 过去四年，我们种植了1万棵树木，每年举办生态活动和慢跑拾垃圾活动。三年前，我们为城市献上一条焕然一新的湖滨步道。企业每年为地区社会发展投入约10亿坚戈，建设各类设施，如广场上的‘大本钟’式塔钟。为纪念阿拜·库南巴耶夫诞辰，我们打造了“阿拜步道”，绘制壁画并安装喷泉。今年将在2-3周内完成首位建设者纪念碑的修复。

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企业废弃物被循环利用，转化为全新产品。70%的废弃物为矿物质，加入30%化学物质后在200摄氏度下加热，注入模具制成日常使用的露台板材。

开采金矿的“科马罗夫矿业公司”也为城市社会发展贡献良多。

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该公司公共关系总监安东·特鲁哈诺夫表示：

- 多年来，公司通过备忘录为社会项目投入超8亿坚戈，并响应公共及私人请求，额外投资约5亿坚戈。今年我们实施了多项项目，包括修缮运动场、村庄及城市区域美化。只要生产计划顺利，城市和地区将持续获得系统性支持。

儿童在废弃房屋中玩耍

维护和美化庭院不仅是政府的责任，也是居民的义务。例如，第11微区的居民精心装扮了庭院。然而，第7微区存在无人居住的多层建筑，窗户空荡，门户洞开，仅剩空壳。

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居民扎尼尔西娜·乌特乌林娜说：

- 城市在繁荣发展，但这些废弃房屋无人问津。它们被私人业主买下，却毫无动静，堆满垃圾，肮脏不堪。

在基特卡拉，儿童常需前往远处的新操场玩耍，因为自家附近只有90年代的老旧秋千。居民期盼新建设能惠及儿童操场，否则孩子们只能在废弃建筑周围徘徊。

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有趣的是，基特卡拉曾有一条2公里长的儿童火车铁路，2006年关闭，仅剩遗迹。但在儿童操场问题亟待解决的当下，这条铁路是否必要？

基特卡拉市长阿斯兰·扎尼斯帕耶夫表示：

- 我们正在建设两个运动场和五个儿童操场，共七个。此外，还有15个庭院需要儿童操场，6个需要运动场。

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当地企业家正为居民建设拳击馆和网球场。企业家鲁斯塔姆·阿比肯诺夫介绍：

- 这将是库斯塔奈州唯一配备专业设备的拳击馆，含两个标准拳击擂台。网球场按国际标准建设，尺寸严格合规。二楼将设瑜伽室，满足居民需求。

枯树威胁安全

今年，库斯塔奈州为落实“清洁哈萨克斯坦”计划拨款260亿坚戈。基特卡拉修复了4个公园，种植18.7万株花卉。负责清洁与美化的工人受到外国游客的赞赏。

美化负责人苏尔坦·布拉洛夫说：

- 我们春天种植花卉，设计景观，精心养护到秋天。近期德国游客与我们合影并表示感谢。他们说，90年代他们离开时，城市昏暗、道路破旧。如今有总统的专项计划，我们全力投入。

然而，胡乱生长的老树和拦腰折断的枯树破坏了城市美感。居民扎尼尔西娜·乌特乌林娜表示：

- 看看这些树，随时可能倒塌。应该来砍掉！它们遮挡光线，树絮飘进居民家中。我们等砍树许可已经9个月。无人管理的枯树和烧毁的树木太多，若遇暴风雨，必定酿成事故。

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节目组向市长阿斯兰·扎尼斯帕耶夫询问枯树问题。他回应：

- 我同意这是一个问题。今年春季，我们在主干道进行卫生修剪，砍伐约435棵树。全市主干道有6000棵树，春季修剪后，秋季还将继续类似规模的工作。我们会逐步解决。

流浪狗问题：无权拨款——市长

基特卡拉街头流浪狗众多，几乎成为“城市居民”。居民表示：

- 这些狗越来越多，不是家养的。我们已为家犬绝育，但需要建收容所或人道的解决方案。我自己养狗，看到这些流浪狗很心疼。建收容所是个好办法，当地人会喂养它们，毕竟它们也是生命。

市长解释，流浪狗多因从农村迁入的居民遗弃宠物。

- 离城居民也丢下动物，造成小麻烦。既有攻击性强的狗，也有温顺的。但根据《预算法》，我们无权从区预算拨款。这属州兽医管理局职责。据我所知，捕捉、芯片植入和绝育的招标已完成，相关工作即将展开。

基特卡拉的智能解决方案

主持人表示，基特卡拉的安全性毋庸置疑，因其是一座“智能城市”。遇到危险情况，可按街头报警按钮，警察会迅速响应。这种创新在大城市中也少见。

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警官、102接线员艾格丽姆·巴瑟洛娃说：

- 我们每天发现10-15起违规行为，多与乱扔垃圾有关。全市约有240个监控摄像头。例如，若有人乱扔烟头，我们通过对讲机通知巡警或辖区警察，提供地址并说明违规行为，依据《行政法典》第434-2条第1款处理。警察到达后报告情况，我们监控其行动，随后他们提交违规记录。

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基特卡拉还引入生态意识和绿色技术。企业家采用太阳能板获取清洁能源。企业家弗拉基米尔·尤先科介绍：

- 112块太阳能板每小时产78千瓦电，满足设施需求，多余电量输送至电网，夜间从中取电。今年在该设施试运行，若效果理想，明年将推广至其他设施。项目约5年回本，但我们已减少电网负担，落实“清洁哈萨克斯坦”计划。

从垃圾到塑料制品

尽管创新项目不断，环境清洁始终是首要任务。基特卡拉现有约39个垃圾容器点，其中18个接收大件垃圾，目前已清理1500立方米垃圾。

垃圾填埋场对塑料、玻璃、纸张、金属和铁罐进行分类，压实后送往库斯塔奈的工厂。加工后的塑料粉末运往阿斯塔纳、阿拉木图和彼得罗巴甫洛夫斯克，制成一次性塑料餐具、管道和电缆。

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负责填埋场的企业代表玛丽亚·涅费多娃说：

- 每个垃圾容器旁都有塑料收集网。我们自2016年起从事分类和回收。每月有货车运走压实的二次原料。每次运送140个捆包，含1000袋玻璃。我们每月定期运送塑料、废纸和铁罐。

尽管填埋场看似杂乱，工作人员表示仅6%容量被占用。员工阿利别克·塔纳塔罗夫解释：

- 我们采用堆积法，手工分类。未来将购置粉碎机进行回收。现在垃圾被分开便于后续处理。从无人机视角看，填埋场占地很小。

专家评分

《清洁城市》主持人收集基特卡拉相关信息，交由专家评估。专家依据街道清洁与秩序、公共服务体系、城市美化、居民文明程度和城市美学五项标准评分。

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阿斯塔纳城市规划中心城市规划建筑师图尔松·日恩巴耶娃、“Sparklo Kazakhstan”公司总经理阿迪列特·努尔谢利诺夫和阿斯塔纳市议会议员绍列·萨米丁参与评分。

日恩巴耶娃表示：

- 我给基特卡拉平均5分。美化方面，政府工作不明显，公共场所不足，庭院美化几乎看不到。空地多，废弃房屋存在安全隐患。

议员萨米丁给城市美学打0分：

- 我认为城市缺乏美感。居民积极参与活动是亮点，但公共服务体系仅值1分。树木虽多，却缺乏养护。

生态企业家努尔谢利诺夫指出未见垃圾分类新方案：

- 儿童公共场所尚未建成，故打1分。回收车间垃圾收集效率低，城市美化几乎看不到。城市老旧，苏联时期建筑仍空置，未见垃圾场或创新分类方案。居民文明程度得分最高，因他们为城市美化出力。但城市美学仍很欠缺。

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综合评分，基特卡拉获16分，与斯捷普诺戈尔斯克并列。目前，阿斯塔纳以28分居首，其次是利萨科夫（21分）和鲁德内（20分）。《清洁城市》下一期将聚焦阿克托别州的赫罗姆套，定于周三19:30播出。

据悉，《清洁城市》项目曾获2025年“图马尔”国家电视奖“最佳社会电视项目”奖。本季继续关注单功能城市，深入剖析全国生态环境，每周一、周三19:30播出。

【编译：木合塔尔·木拉提】