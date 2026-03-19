阿拉木图州推进农业投资 7个项目年内落地 总投资额达446亿坚戈

据介绍，上述项目的实施将有助于吸引更多资本进入农业领域，推动农产品加工业发展，进一步提升本地农产品的市场竞争力。

为支持农业生产者发展，哈萨克斯坦正持续推进多项国家扶持计划。其中，借鉴北哈萨克斯坦州经验推出的农工综合体投资项目贷款计划已取得进展。目前，该计划已安排40亿坚戈资金，并为两个项目提供融资支持：其中15亿坚戈用于“Alfalfa”有限责任公司水资源节约技术项目，25亿坚戈用于“亚洲农业食品”股份公司玉米深加工工厂扩建项目。

此外，2026年还计划在该融资机制框架下再实施4个项目，总投资额约50亿坚戈。

阿拉木图州农业局局长迪马什·瑟德科夫表示，吸引投资是推动地区农业现代化的关键方向之一。今年即将落地的项目将有效提升农工综合体的生产能力，引入先进技术，不仅有助于扩大产量，还将促进农产品深加工发展，并创造新的就业岗位。

与此同时，在农业部与巴伊铁列克国有控股公司联合推动的“投资订单”机制下，总金额达7087亿坚戈的26个项目具备融资潜力。

数据显示，2025年阿拉木图州农工综合体投资总额（不含酒类生产）达到1782亿坚戈，完成年度计划的145.4%。原定目标为1226亿坚戈。

另据已实施的路线图，2025年共完成14个项目，总投资额达290亿坚戈。其中包括9个奶牛养殖场、1个温室综合体、1个水产养殖项目、1个蔬菜储存设施、1家威化食品生产厂以及1家家禽养殖场。

【编译：达娜】