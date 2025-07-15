“清洁城市”走进鲁德内：探访矿业之城的生态与生活

根据节目规则，记者团队分为两组，分别从正面和负面角度考察城市的清洁度与美观度。

城市历史与经济支柱

鲁德内的历史始于1949年。当年，阿尔泰地质勘探队的飞行员米哈伊尔·苏尔古塔诺夫在飞越萨雷拜峡谷时，意外发现指南针指针异常偏转。三个月后，这里被证实蕴藏大型铁矿，奠定了新城市的基础。

Фото: Jibek Joly

“索科洛夫-萨雷拜”矿业加工联合体是鲁德内的经济支柱，为城市的稳定发展作出巨大贡献。该矿区露天矿坑最深处达550米，部分区域相当于两层楼高。关于矿业废弃物的处理，专业人员给出了详细解释。

“开采后产生的废弃物会进行剥离处理。这些废弃物被堆放在矿坑内部的废料堆中。观察矿坑的某些区域，可以看到已开采完毕的土地，这些区域不再产铁矿，而是用于堆放剥离材料。废弃物不会被运往城市或工厂区域，而是留在矿区内妥善处理，”“索科洛夫-萨雷拜”社会项目与保障部门负责人亚历山大·马卡连科介绍道。

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过去五年，该企业为城市种植了近4万棵绿色植物，不仅负责种植，还投入2亿坚戈用于后续两年的浇灌和养护工作，为经济与生态双重发展贡献力量。

10万棵树的背后：一位老人的绿色使命

今年，鲁德内种植了约2万棵不落絮的杨树、桦树和云杉。夏季是城市绿化的高峰期，超过250名工人参与草坪修剪和树木种植工作。

“我们的气候条件让时间尤为宝贵，必须快速且高质量地完成工作。冬季，工人数量减少到20-30人，主要负责清雪、清理街道、步行道和林荫道，”负责城市绿化的公司代表谢尔盖·贝伊费尔特介绍。

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值得一提的是，当地一位82岁的荣誉市民加布多拉·艾哈迈德扎诺夫在过去十年间种植了1万棵树木。他与妻子共同发起这项绿色事业，将植树视为责任，将自然视为珍贵的信托。仅去年，他们就种下150棵杨树，并免费向有志于绿化的市民提供树苗。

老旧住宅问题如何解决？

鲁德内一些建于70年前的老旧住宅仍在使用，居民对拆迁时间表示担忧。此外，孩子们前往游乐场需穿过沙土小路。摄制组收集居民意见后，与市长维克托·伊奥年科展开讨论。

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“全市有250个庭院，居民都希望每个庭院都有儿童游乐场。但目前这不可能实现。我们四年前启动这项工作，已建成超过125个游乐场，接下来还需要再建125个，因此我们将工作分阶段推进，”伊奥年科解释道。

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据他介绍，过去两年，鲁德内修复了11个需翻新的建筑，为700户家庭（主要是多子女家庭和孤儿等弱势群体）交付了新房钥匙。目前，仍有1500名孤儿在排队等待住房。

城市面貌：美景与不足并存

鲁德内市中心街道整洁，建筑融合了苏联时期的经典风格与现代设计。然而，铁路基础设施长期未更新。拥有12万人口的鲁德内，其火车站建于1959年，建筑老旧，仅屋顶略显新意。站内卫生间位于室外，需步行200-300米。

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不过，火车站内设有分类垃圾箱，方便处理塑料、纸张和玻璃垃圾。据悉，2025年火车站将进行翻新。

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尽管如此，城市仍存在散乱的庭院、老旧房屋、墙面涂鸦和封闭维修的道路等问题。令人担忧的是，市政厅前甚至有一个未隔离的裸露电源，存在安全隐患。节目主持人现场用手机充电演示了问题严重性。市长承认这是疏忽，承诺整改。

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“中心广场常举办节庆活动，如冶金工人节、纳乌鲁兹节、5月7日、5月9日和城市日等。活动期间，约百个摊位需要电力支持。但这些电源应仅在活动期间启用，平时需关闭。我们会尽快解决这一问题，”市长表示。

14分钟清理垃圾：快速响应的城市管理

节目组发现一处庭院堆积的垃圾未被装入容器，随即联系清洁公司。接线员表示，公司仅负责清运容器内垃圾，但会向管理层反映问题。14分钟后，清洁人员抵达现场，迅速清运了垃圾。公司强调，大型垃圾可由他们处理，但小型垃圾必须装入容器，树枝等废弃物则不在其职责范围内。

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几年前，鲁德内曾因垃圾堆积问题几近“窒息”。2023年，垃圾填埋场移交新公司管理，情况开始好转。

“这座填埋场2023年并入我们公司时，状况非常糟糕。为符合哈萨克斯坦生态标准，我们进行了大量工作。现在，填埋场完全符合卫生和生态要求，”垃圾填埋场负责人鲁斯兰·伊什布拉托夫表示。

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7月底，一座垃圾分拣综合设施将投入使用，进一步改善城市环境。此外，当地一家企业通过轮胎回收和再加工生产橡胶制品，为环保事业再添助力。

专家如何评价？

“清洁城市”团队将收集的信息交给专家组，依据街道清洁与秩序、公共服务效率、城市绿化、居民素质和城市美观度五项标准进行评分。评审团包括阿斯塔纳城市规划中心主任达尼亚尔·申达利耶夫、阿斯塔纳市议员马迪娜·阿吉肯诺娃和“绿色家园”项目副主任阿瑟尔别克·阿布迪拉希托夫。

“鲁德内的绿化工作令人印象深刻，街道两旁的大树和花卉非常养眼。庭院翻新和中心街道的滑板场、健身区也很出色。我给8分，但城市美观度得分最低，房屋外墙亟需翻新，”申达利耶夫评价道。

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阿吉肯诺娃给出7分：

“城市在成长，绿化工作突出，翻新工程也不少。但垃圾清运频率不足，城市安全问题也需加强。”

阿布迪拉希托夫给出最高分9分：

“街道清洁、公共服务响应迅速，问题处理及时。相比其他单一产业城市，鲁德内的现状和进展令人满意。”

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综合评分24分，鲁德内在参评城市中位列第二，仅次于阿斯塔纳。

项目背景

“清洁城市”项目第二季聚焦单一产业城市，深入探讨全国各地的生态状况。该节目曾获2025年“图马尔”国家电视奖“最佳社会类节目”奖。本季节目每周一、周三19:30播出，此前已探访阿斯塔纳和阿克莫拉州的斯捷普诺戈尔斯克。

【编译：木合塔尔·木拉提】