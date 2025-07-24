“清洁城市”走进赫罗姆套：单一产业城市面临的问题

节目中，主持人分成两组，分别调查城市的清洁情况。一组寻找正面亮点，另一组挖掘问题点，收集所有信息后交由专家评估。专家根据五项标准进行评分，每项满分10分。

企业为城市建设多项设施

赫罗姆套是阿克托别州的一座单一产业城市，也是重要的工业中心之一。哈萨克斯坦铬矿储量居全球第二，品质位列第一。赫罗姆套并无天然山脉，城市名称源于过去铬矿开采后堆积如山的矿渣。

Фото: Jibek Joly

该市始建于1967年，其核心企业为“东”采矿选矿联合企业。目前，该企业雇佣8500名员工，其中10%采用轮班制工作。员工主要为赫罗姆套居民，占城市人口的30%。

过去两年，该企业为城市社会发展投入超10亿坚戈，并在工业区边界种植约3200棵树木。

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“东”采矿选矿联合企业主任鲍尔詹·乌特米索夫表示：

- 企业为赫罗姆套建设了体育健身中心，实施了免费医疗保障计划，并设有“穆加尔扎尔”儿童疗养营。去年，我们与赫罗姆套市政府签署备忘录，合作完成了一项价值18亿坚戈的文化宫项目。今年计划建设一座价值4亿坚戈的游泳池。

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值得一提的是，截至2021年，企业累积约1400万吨矿渣。为此，启动了“ERG Green”项目，旨在综合再加工铬原料。

市政府为何跟踪摄制组

节目主持人从赫罗姆套坑洼不平的街道开始调查。当地居民反映，道路维修虽已启动但未完成。

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赫罗姆套区行政长官努尔汗·铁列乌穆拉托夫解释：

- 道路基础设施是赫罗姆套的关键问题之一。全市有88条街道，我们每年都重点关注这一领域。去年修缮了18条街道，今年计划修缮23条。未来三年，我们将全面修缮所有88条街道。

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尽管赫罗姆套充满活力，但细节管理似乎不足。例如，市中心街道交叉口的下水道井盖敞开，仅用木板或石板临时覆盖，为防儿童跌落，周边用胶带围起。

主持人还发现，市内儿童游乐场的安全性难以令人放心。尽管设施看似较新，但地面铺设磨损、围栏破损、枯树悬在头顶存在倒塌风险，秋千也已损坏。显然，市政府未拆除这些设施，但居民在使用时需更负责任。

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市内建筑垃圾也十分显眼。废弃老楼被拆除后，残渣随意堆放。老旧房屋周边垃圾成堆，地基剥落，楼梯被踩平。胜利大道上也有类似破损楼梯。市政府直到摄制组到来才匆忙开始修缮。居民日常等候公交的站点——公交站台的状况也不理想。

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与此同时，市政府似乎更关注跟踪摄制组，而非解决公交站台问题。起初，一辆Kia车尾随电视台车辆，发现被察觉后迅速离开。但跟踪并未停止，随后一辆Toyota车及多辆私家车加入跟踪。摄制组尝试采访，但对方纷纷回避。

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市政府究竟在害怕什么？

居民打造的林荫道

尽管如此，赫罗姆套整洁优美的街道也吸引了镜头注意。今年，市内种植了1400棵树木和3000棵榆树，为城市增添了美感。

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负责绿化的公司代表卡纳特·舒列姆巴耶夫表示：

- 目前，赫罗姆套种植了6000平方米的花卉，包括玫瑰、盖拉迪娅、加萨尼亚、鸢尾、康乃馨等多年生花卉，还有一年生的矮牵牛。我们混合种植这些花卉，多年生草本用作草坪，全市草坪面积达2.2万平方米。目前正进行养护工作。

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城市整洁与美观并非一人之力。例如，市内一处并非市政公园的林荫道由居民哈米特·奥拉兹巴耶夫打造，种植了20至25棵树木。

他表示：- 2020年秋天，我和孙子开始美化周边环境，今年是第五年。这不是我的地盘，但让它看起来美观不是很好吗？邻居们也逐年加入，种植树木和花卉。

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拥有3万多居民的城市不乏热衷于美化环境的人。其中，“最佳庭院”居民表现突出。

居民奥克萨娜·克拉夫琴科说：

- 我们划出空地，铺设沥青，用自有资金购买花卉进行美化，定期浇水和维护。这一切都是为了自己。我们因此被评为全市最佳庭院。大约10年前种下的苹果树，今年已结果。

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此外，赫罗姆套的建筑上还有引人注目的壁画，由市政府提议、艺术家艾努尔·卡拉巴耶娃绘制。

她表示：- 在砖墙上画壁画更方便，因为作画时需要计算和测量。单片墙体稍有难度。目前，赫罗姆套有9至10幅壁画。

垃圾场焚烧塑料废物

庭院中未送达垃圾箱的废弃物也引人注目，反映了居民的清洁文化不足。垃圾箱旁很快出现一辆垃圾车。垃圾被运往占地10公顷的唯一垃圾场，在那里进行掩埋和部分人工分拣。但垃圾场本身存在问题，废物未妥善分类，且被焚烧。

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负责垃圾场的公司代表阿列克谢·科文斯基表示：

- 目前我们人工分拣，但已订购半机械化设备。虽仍需人工分拣，但垃圾通过传送带自动传输。食物垃圾掩埋，其余只能焚烧。工人砍伐树木、修剪草丛，顺便清理塑料袋和麻袋。这些大件垃圾只能焚烧，因为堆积后连推土机都无法处理，树枝会卡在散热器或行走部件中。

面对记者有关《环境法典》的问题，阿列克谢避而不答，仅承认：

- 不同废物需以不同方式处理，但并非所有都按法律执行，有时会有偏差。

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赫罗姆套的垃圾收集由两家公司负责。3至4年前，垃圾箱旁曾设置分拣网，后被移除。

垃圾公司代表塔尔玛·塔斯博拉托娃表示：

- 最困难的是，居民将冰箱、沙发、柜子等大件物品丢弃在垃圾箱旁，专用车辆无法处理此类垃圾，应送往垃圾场。四年前，垃圾场曾分拣塑料瓶，送往阿克托别处理。现在，纸板和塑料都无处可送。

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赫罗姆套区行政长官努尔汗·铁列乌穆拉托夫指出，垃圾场已填满近70%。

他解释：- 我们今年正制定垃圾场改造项目，计划明年扩建、替换围栏，进行必要的建设和安装工作。承包商将在垃圾场继续组织分拣工作。目前，通过‘奥尔肯’区域计划获得贷款，进行建设和安装工作，继续推进相关项目。

专家评分

《清洁城市》主持人收集了有关赫罗姆套的所有信息，提交专家评估。专家根据街道清洁与秩序、公共服务体系、美化程度、居民文化和城市美观五项标准为城市评分。

本期节目由阿斯塔纳城市规划中心城市建筑师图尔松·吉恩巴耶娃、“Sparklo Kazakhstan”有限责任公司总经理阿迪列特·努尔谢利诺夫及阿斯塔纳市议会议员绍列·萨米丁进行评估。

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议员绍列·萨米丁表示：

- 公共服务按计划运行，基础设施存在但需进一步发展。市政府应重视提升居民的文化水平。城市发展明显优于往年，但城市面貌仍带有苏联时期的痕迹。

城市建筑师图尔松·吉恩巴耶娃认为，城市在五项标准上表现良好。

她表示：- 我给街道清洁与秩序1分，当地公共服务工作2分，因为垃圾清运及时。城市公共场所和绿化充足。本可给更高分，但道路需修缮，部分街道照明不足。

生态企业家阿迪列特·努尔谢利诺夫指出，赫罗姆套清洁与秩序管理到位，日常工作持续进行。

他说：- 公共服务在运行，但较为薄弱。全市仅4辆垃圾车，3万人口的城市远远不够。垃圾场未完全围栏，焚烧生活垃圾对城市造成污染。城市美化做得不错，我给2分，希望进一步发展。社会实验显示居民对城市清洁的贡献意愿，仍有许多工作待完成。

综合评分中，赫罗姆套获22分，位列阿斯塔纳（28分）之后排名第二，利萨科夫（21分）第三，鲁德内（20分）第四，斯捷普诺戈尔斯克和日季卡拉（各16分）并列第五。

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值得一提的是，《清洁城市》节目荣获2025年“图玛尔”国家电视奖“最佳社会类电视节目”提名。

该项目第二季今年回归，摄制组特别关注单一产业城市，深入分析全国各地的生态环境。节目每周一和周三19:30播出，供观众收看。

【编译：木合塔尔·木拉提】