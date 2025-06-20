哈萨克斯坦加强汽车进口监管：严查走私与低报价格行为

在哈萨克斯坦，个人或法人在进口汽车时可采用两种报关方式：旅客报关单或按一般程序办理的商品报关单。国家收入委员会副主席凯拉特·朱马古洛夫在“阿玛纳特”党反腐委员会会议上指出，采用商品报关单进口汽车时，必须严格遵守技术法规，并出具符合性评估文件，这些文件由具备资质的评估机构根据实验室测试结果出具。

根据哈财政部统计数据，2025年前五个月，哈萨克斯坦自非欧亚经济联盟国家共进口汽车38,044辆，远低于2024年的98,478辆和2023年的123,767辆，显示进口总量呈下降趋势。

朱马古洛夫表示，海关在办理“内销放行”手续时，会运用风险管理系统核查相关技术合规文件的合法性。这些文件由认可机构或检测实验室签发，而负责该领域监管的主管部门是哈萨克斯坦贸易和一体化部。

他补充道，目前已有国家收入委员会与技术规范和计量委员会联合发布的命令（编号分别为2024年2月28日的第63号和2024年2月27日的第82-ОД号），明确两部门在监管过程中的协作机制。根据该命令，两部门与认证机构共同开展联合海关检查。

据介绍，2024年共检查3,923辆汽车，发现116起不合规案例；而2025年前五个月检查了3,888辆，仅发现16起问题车辆，说明车辆环保标准违规情况正在减少。

此外，国家收入委员会还加强对进口车辆报关价格的监管。朱马古洛夫指出，2025年前五个月共发现低报价格行为涉及金额达463亿坚戈，相应追缴关税和税款119亿坚戈。

【编译：达娜】