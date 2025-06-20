10:54, 20 六月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦加强汽车进口监管：严查走私与低报价格行为
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦财政部国家收入委员会近日加强对汽车进口环节的监管力度，重点打击走私行为和故意低报汽车价格的违法操作。
在哈萨克斯坦，个人或法人在进口汽车时可采用两种报关方式：旅客报关单或按一般程序办理的商品报关单。国家收入委员会副主席凯拉特·朱马古洛夫在“阿玛纳特”党反腐委员会会议上指出，采用商品报关单进口汽车时，必须严格遵守技术法规，并出具符合性评估文件，这些文件由具备资质的评估机构根据实验室测试结果出具。
根据哈财政部统计数据，2025年前五个月，哈萨克斯坦自非欧亚经济联盟国家共进口汽车38,044辆，远低于2024年的98,478辆和2023年的123,767辆，显示进口总量呈下降趋势。
朱马古洛夫表示，海关在办理“内销放行”手续时，会运用风险管理系统核查相关技术合规文件的合法性。这些文件由认可机构或检测实验室签发，而负责该领域监管的主管部门是哈萨克斯坦贸易和一体化部。
他补充道，目前已有国家收入委员会与技术规范和计量委员会联合发布的命令（编号分别为2024年2月28日的第63号和2024年2月27日的第82-ОД号），明确两部门在监管过程中的协作机制。根据该命令，两部门与认证机构共同开展联合海关检查。
据介绍，2024年共检查3,923辆汽车，发现116起不合规案例；而2025年前五个月检查了3,888辆，仅发现16起问题车辆，说明车辆环保标准违规情况正在减少。
此外，国家收入委员会还加强对进口车辆报关价格的监管。朱马古洛夫指出，2025年前五个月共发现低报价格行为涉及金额达463亿坚戈，相应追缴关税和税款119亿坚戈。
【编译：达娜】