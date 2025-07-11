“清洁城市”走进斯捷普诺戈尔斯克：探访这座工业城市的现状

废弃的文化宫与破损的公交站

斯捷普诺戈尔斯克因其战略设施曾是苏联的秘密项目之一，甚至一度未出现在地图上。1964年，该市获得城市地位，但直到1992年才正式列入地图。如今，斯捷普诺戈尔斯克是阿克莫拉州重要的工业和经济社会中心之一。据官方数据，该市人口超过6.5万。

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城市街道呈现出鲜明对比：既有光洁如镜的区域，甚至设有书籍交换架；但市中心也存在垃圾堆积、老旧的垃圾箱随处可见。悬挂在城市中的国家象征物也已褪色，国徽的颜色黯淡无光。相对较新且保暖的公交站台玻璃破碎，侧面也被凿穿。城市中的一座喷泉虽存在，却在酷热的天气中停止运行，当地居民甚至记不起它上次运转的时间。当然，节目组也发现了一座仍在运作的喷泉，但它已被孩子们当作“泳池”使用。孩子们借节目之机向市长提出修建游泳池的请求。

孩子们不仅需要游泳池，还需要文化宫。此前，斯捷普诺戈尔斯克曾拥有两座文化宫，但遗憾的是，“米拉斯”文化宫在2-3年前因建筑状况危急而关闭。

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“过去，这里有近200名孩子来参加活动，舞蹈家和编舞者在此工作。这里甚至还有全市唯一的电影院和音乐厅，但现在这些设施都已停用。官方回应称，地下水侵蚀了建筑地基，导致其濒临倒塌。裂缝不仅出现在这里，整个建筑内部随处可见。”当地居民、社区活动家阿比尔海尔·拜曼别托夫说道。

斯捷普诺戈尔斯克市市长盖达尔·卡森诺夫在接受节目专访时承诺，到今年年底，全市街道将实现监控全覆盖，以遏制破坏城市的行为。未来计划包括更换管道和修缮道路。

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无人居住的空楼问题

与哈萨克斯坦其他单一功能城市类似，斯捷普诺戈尔斯克也面临空置房屋的普遍问题。在该市第六微型区的一栋住宅楼外观看似完好，但整栋楼空无一人。当地居民阿利姆汗·卡尔塔耶夫10年前在此购置了一套公寓，却至今无法入住。

“90年代，城市曾断水断电，人们被迫离开，因为在寒冷的冬季没有水、电、暖气是无法生活的。当时有3-4栋九层楼很快得到修复，但这栋楼却无人问津。这栋楼条件很好，院子里有照明、铺设了沥青，还有运动场。不明白为何问题拖延了这么久。”卡尔塔耶夫表示。

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当地政府对此问题有所了解，但回应仅限于“已在计划中，正在处理”。节目主持人直接向市长卡森诺夫询问了这栋拥有173套公寓的住宅楼的命运。

“关于空置房屋的问题我们经常被问到。这些房屋空置了25-30年，难点在于这些公寓有业主，他们可能居住在此地、俄罗斯甚至国外。解决问题需要与这些业主共同协商。”市长卡森诺夫回答道。

庭院中的毡房

今年，在“清洁哈萨克斯坦”行动框架下，斯捷普诺戈尔斯克种植了1600棵树苗。居民通过“民众参与”预算积极参与美化工作。在一个组织有序的社区中，甚至搭建了一座毡房。

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“2022年，我萌生了建造一座大毡房的想法。听说‘民众参与’项目后，我全力以赴实现这个梦想。此前的院子荒废已久，只有苏联时期留下的破旧秋千，孩子们没有任何娱乐设施。于是我提出了为所有年龄段打造活动场所的想法。现在，这座毡房吸引了新婚夫妇和长辈们，举办纳乌鲁兹节、剪脐礼和摇篮礼等活动。”居民阿尔曼·努格马诺夫说。

此外，当地一所体育学校通过组织青少年参与清洁活动，培养他们的环保意识。未来冠军们不仅通过体育成就，也通过维护城市清洁表达对祖国的热爱。

“我们每个体育部门都分配了周边区域进行维护，冬季清雪，夏季除草和清理垃圾。目前我们通过‘清洁哈萨克斯坦’行动为城市做贡献。热爱体育的人怎能不爱清洁？我们为体育学校的1300名学生灌输这样的纪律和教育。”斯捷普诺戈尔斯克市儿童与青少年体育学校主任奥乌尔别克·拜肯诺夫表示。

防止垃圾随风飘散

目前，斯捷普诺戈尔斯克有4家垃圾清运公司。为防止垃圾随风飘散，社区内正逐步安装封闭式垃圾容器。

“我们正在试运行这种封闭式垃圾箱。风大的时候，垃圾被吹散的情况很常见。为此，我们决定在全市范围内安装封闭式垃圾箱，以保持街道清洁。”“ARB-Спецмонтаж”有限责任公司负责人鲁斯兰·伊萨别科夫解释道。

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所有垃圾被运往该市唯一的垃圾填埋场。这座1998年启用的填埋场每天接收100-150立方米垃圾。

“我们提前挖好坑，将运来的垃圾填埋。目前填埋场已使用78%，但这里非常干净，车辆离开时需清洗轮胎。由于垃圾及时填埋，没有异味。”该市首席国家生态监察员阿尔肯·托因别科夫说。

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尽管垃圾处理及时，但城市尚未建立完善的垃圾分类系统。然而，居民更倾向于收集而非乱丢垃圾。他们将街头的塑料瓶、纸张和纸板送到回收站。

“我们的回收站接收废纸、纸板、塑料瓶、金属和玻璃瓶等原料。居民既清理了垃圾，还能赚点钱。我们为能清洁城市并从中获益感到高兴。”回收站主任瓦迪姆·基姆说。

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专家评分

《清洁城市》节目组收集了有关阿斯塔纳的所有信息，并交由专家评估。专家根据街道清洁与秩序、公共服务体系、美化工作、居民文化水平和城市美观度五个标准为城市打分。

本期节目由阿斯塔纳市议会成员阿尔斯兰别克·马格祖姆、哈萨克斯坦生态组织协会主席顾问阿利娅·拜马加诺娃和城市规划专家巴赫蒂亚尔·别肯诺夫进行评分。

“我给斯捷普诺戈尔斯克打6分。美化工作方向有误，任何工作都有规范，但这里的工程未达标准。尽管有些地方提前清理了垃圾，但仍存在不足。城市整体面貌不错，但还需在意识形态上加强对年轻人的教育。”马格祖姆说。

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生态专家拜马加诺娃给城市打4分。

“显然，斯捷普诺戈尔斯克是一座有潜力的绿色城市，但缺乏统一的理念，仍需大量工作。因此我给4分。”她说。

城市规划专家别肯诺夫指出，城市美化预算不足。

“城市工作人员的努力有目共睹，但预算不足。公园和美化工作需要更多资金。不过，居民开放、公正且友善。我给6分。”别肯诺夫说。

综合评分，斯捷普诺戈尔斯克获得16分，暂列第二。此前，《清洁城市》新季从阿斯塔纳开始。

节目背景

《清洁城市》电视项目第二季回归，摄制组聚焦单一功能城市，深入探讨全国各地的生态环境，并关注阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特三大城市。节目每周一和周三19:30播出。

值得一提的是，《清洁城市》近日荣获“图玛尔-2025”国家电视奖“最佳社会电视项目”提名。

【编译：木合塔尔·木拉提】