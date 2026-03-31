哈萨克斯坦进入政治转型的关键阶段——托卡耶夫在《国家利益》杂志发表署名文章

在题为《公正、强大、繁荣的哈萨克斯坦新宪法》的文章中，总统指出，近期举行的关于通过哈萨克斯坦新宪法的全民公投表明，国家发展正走在正确的道路上。

- 我国已进入政治转型最重要的阶段。自独立35年来，从未发生过如此重大的事件。近年来举行的第三次全民公投表明，我国的政治体制已经成熟，公民们已准备好直接参与决定国家未来的重大决策过程。73.12%的选民参与了此次公投，创历史新高。87.15%的选民支持宪法修正案，即绝大多数民众的支持。-托卡耶夫说。

国家元首写道，公民支持的哈萨克斯坦新宪法体现了人民渴望生活在一个公正法治国家的愿望。

- 这部宪法以维护法治、尊重并严格遵守人权和自由，以及社会现代化为原则。宪法还优先发展教育、科学、技术和文化，并倡导环保意识、志愿服务和爱国主义价值观。最重要的是，宪法明确规定哈萨克斯坦是一个世俗国家。一方面，这可以被视为朝着满足年轻一代期望迈出的重要一步。因此，我相信新宪法将成为年轻一代的指路明灯和精神支柱。-总统在文章中写道。

托卡耶夫总统表示，新宪法的制定非常谨慎，并秉持着高度负责的态度。

- 我亲自参与了文本中每一句话的撰写。宪法委员会由我国129名公民组成，这种社会代表性是前所未有的。他们仔细研究了宪法，并审议了来自专家和非政府组织的约12000条建议。该法律草案经过了六个月的公开讨论。新宪法遵循“强有力的总统-有影响力的议会-负责任的政府”的模式，将为实现我们的战略目标奠定坚实的基础，并进一步加强这一目标。-他说。

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国家元首指出，取消总统席位配额将加强立法机构的独立性。

- 向一院制议会制度（库鲁尔泰）的过渡将加快立法进程，增强问责制。新的协商机构——人民理事会——将扩大公民参与国家事务的范围，并为公众对话铺平道路。同时，在新宪法框架下的体制改革将改善公共行政，并有助于高级官员的持续更新。这方面的改革成果之一是设立副总统职位，限制关键国家官员的任期和职权，这表明国家治理体系正在得到改善。新宪法不仅着眼于完善公共行政体系，其核心在于人。宪法中篇幅最长的部分首次专门论述人权和自由。-他说。

文章指出，宪法保障公民人格不受侵犯的权利、个人数据受到保护的权利，以及未经法院判决不得被剥夺住房和驱逐的权利。此外，司法独立性也得到显著加强，以确保每位公民都享有获得合格法律援助和保护的权利。

最重要的是，宪法的任何修改和补充都必须经过全民公投才能获得批准。因此，宪法明确规定，关乎国家命运的最重要决定将在公众讨论后做出。

- 此外，新宪法将为国家发展奠定战略基础，增强国家稳定性和全球竞争力。例如，宪法加强了产权保护机制，新增了知识产权保护条款，并明确了经济活动规则。为进一步推动创新和产业发展，宪法引入了“快速发展城市”的特殊法律制度。哈萨克斯坦是中亚地区吸引外商直接投资的领头羊，该地区近70%的投资来自我国。然而，在这方面仍有许多工作要做。这些改革对于加快哈萨克斯坦向全面数字化国家转型、打造创新型经济至关重要。一方面，通过在宪法层面重申我们对发展商业、创新和建立长期伙伴关系的承诺，我们将赢得国际投资者和合作伙伴的信任。-总统在文章中写道。

托卡耶夫表示，尽管世界局势动荡，哈萨克斯坦在过去三十年中蓬勃发展，如今已跻身世界50大最发达经济体之列。

- 在数字政府发展方面，我们位列世界前30强。我国拥有丰富的石油和天然气储量，具备生产可再生能源、重要矿产和农产品的充足潜力。我们是航天强国，曾担任欧洲安全与合作组织轮值主席国，并成为联合国安理会成员。如今，我国已在中亚走廊框架下着手开发新的贸易路线，与中亚邻国建立了紧密的合作关系，开始掌握先进技术，启动了本地区最强大的超级计算机项目，并创建了哈萨克语大型语言模型。我国拥有大量经济活跃、勤劳且受过高等教育的公民。其中包括才华横溢的艺术家、艺术明星、花样滑冰和柔道等项​​目的奥运冠军。-总统写道。

国家元首指出，1995年通过的宪法巩固了我国独立的基础，并对国家发展产生了积极影响。

- 新宪法将成为我们这个已臻完善、迈向现代化、面向未来的社会的核心文件。从今以后，我们将把3月15日——我们人民做出历史性选择的日子——定为宪法日。在这个关键时刻，我们铭记历史，并为建设一个强大的国家奠定基础，这个国家将倡导正义和科技进步的原则，支持开放的经济和负责任的全球伙伴关系。-托卡耶夫总统说。

【编译：小穆】