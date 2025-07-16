阿拉木图机场人质事件：检察官要求判处嫌疑人10年半监禁

庭审披露事件细节

庭审中，受害人博塔戈兹·穆赫塔罗娃作为证人首先出庭作证。她表示，2025年3月7日，她作为机场安检服务检查员正在值班。期间，巴拉托夫走近她，当她要求对方出示身份证和登机牌时，巴拉托夫突然声称将在三分钟后炸毁机场。

- 他从右口袋掏出一把刀，我吓得大叫，呼喊同事救援。他警告说谁也不许靠近，否则就炸毁机场。我当时完全惊呆了。随后，警察、乘客和同事赶到现场。我抬头时，发现穆萨·阿布德拉伊姆站在我身旁，他说：“放了这个女孩，拿我当人质吧。”之后，巴拉托夫放开了我。- 穆赫塔罗娃在庭上回忆道。

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被告巴拉托夫承认自己掏出了刀具，但辩称他并未提出任何要求，仅想进入候机大厅查看周围情况。然而，他无法解释为何威胁要炸毁机场的行为。

检察官在庭审中要求判处马什拉普别克·巴拉托夫10年零6个月的监禁。

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机场事件始末

2025年3月7日，阿拉木图国际机场发生一起惊险事件。马什拉普别克·巴拉托夫在被安检人员要求出示证件时，突然抓住安检员博塔戈兹·穆赫塔罗娃的头发，并用刀威胁她。

事件发生时，路过的市民穆萨·阿布德拉伊姆果断介入，成功夺下巴拉托夫的刀具，化解了危机。

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据悉，穆萨·阿布德拉伊姆是一名前拳击手，现年51岁，他自称曾练过拳击、武术、泰拳以及自由搏击等，当天来到机场为亲友送行之际，恰好目睹了惊险一幕，并挺身而出。

事后，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫亲自授予阿布德拉伊姆“英勇勋章”，以表彰其勇敢行为。

【编译：木合塔尔·木拉提】