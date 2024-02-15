阿利耶夫宣誓就任阿塞拜疆总统

据阿塞拜疆国家通讯社消息，当日，阿利耶夫面对宪法宣誓，之后发表就职演讲，阐述其工作优先方向。

阿利耶夫称，将行使总统权力，遵守宪法，保护国家独立与领土完整，为人民服务。他指出，国家将继续采取措施构建公民社会，开阔外交视野。他还表示，经济领域的改革已为阿塞拜疆创造了全新的投资环境。

阿利耶夫表示，一个新时代正在开启，我们的目标始终是建设一个强大的阿塞拜疆。“我将为国家的全面发展尽一切努力。”

13日，阿塞拜疆宪法法院根据该国中央选举委员会(中选委)的选举结果，批准阿利耶夫担任阿塞拜疆总统。根据中选委11日公布的最终数据，阿利耶夫得票率为92.12%。

阿塞拜疆总统由选举产生，任期7年。2016年9月，阿塞拜疆就修改宪法举行全民投票，并就宪法作出29处修订，其中包括将总统任期从5年延长至7年。

阿利耶夫出生于1961年，自2003年起担任阿塞拜疆总统。该国上一次举行总统选举是在2018年，阿利耶夫以绝对优势胜选，其此次胜选后总统任期将至2031年。

【编译：阿遥】