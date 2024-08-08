哈乌商务论坛：就茶叶、电梯等多领域达成协议

论坛上，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的企业家们以B2B形式进行了双边会谈，讨论了农业综合产业、贸易、轻工业和食品工业、建筑等领域的合作事宜。

论坛期间，双方还签署了一项关于电梯产业合作的备忘录。哈萨克斯坦电梯协会会长叶尔詹·伊格巴耶夫表示，他们与乌兹别克斯坦的同行就建立合资企业达成了共识。

- 我们签署了合作备忘录，计划在论坛期间建立一个哈萨克-乌兹别克电梯制造联合企业。此外，我们就建立一个调度中心来诊断哈萨克斯坦的电梯状况达成了共识，并制定统一的标准和技术法规，以提高电梯服务质量。 - 伊格巴耶夫说道。

乌兹别克斯坦“Technopark”有限责任公司总经理萨尔瓦尔·阿哈多夫表示，他们有意在电梯制造领域与哈萨克斯坦交换经验。

- 我们很高兴能在符合欧洲标准的电梯和调度系统制造领域交换经验。近期，我们将确定生产规模和地点。今天，我们签署了两项协议，分别是关于引入自动化燃气计量系统和在哈萨克斯坦生产电梯。预计在18个月内完成这些项目。 - 阿哈多夫说道。

此外，哈萨克斯坦还计划向邻国供应茶叶。哈萨克斯坦Unitea茶厂与乌兹别克斯坦最大的连锁超市“Korzinka”公司签署了每月供应20-30吨茶叶的备忘录。目前，Unitea公司已经在包括俄罗斯、中国和吉尔吉斯斯坦在内的多个国际市场开展业务。

值得一提的是，2023年，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间的贸易额达到44亿美元。乌兹别克斯坦仍是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴之一，排名第七，占哈萨克斯坦与中亚国家贸易总额的57%以上。