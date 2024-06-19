托卡耶夫总统就哈国记者在基辅遭遇枪击发表评论

托卡耶夫总统19日在总统府主持了颁奖典礼，为在今年春季融雪洪水灾害期间做出突出贡献的抗洪英雄人物进行表彰。

在典礼上发表的讲话中，国家元首谈到了在乌克兰首都基辅发生的一起针对哈萨克斯坦公民的枪击事件。

- 我们的国家正在不断开展旨在强化法治建设的工作，全面实现依法治国是我们的首要目标，在这方面，我的观点是始终明确和坚定的。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，在哈萨克斯坦，法律和秩序高于一切。因此，社会上的一切矛盾和分歧只能从法律的角度，即按照相关立法和基本国际准则来解决。

- 对于昨天发生在基辅的，针对哈萨克斯坦公民艾多斯·萨德科夫（Айдос Садықов）所实施的犯罪行为，也因该基于这一原则进行看待和处理。我已经下达了指示，通过外交渠道和执法机构就这一事件向乌克兰方面发出正式询问。- 托卡耶夫总统说。

国家元首还强调，如有必要，哈萨克斯坦官方机构将积极参与对此案的调查，以帮助查明案件真相。

据乌克兰警方消息显示，当地时间6月18日，一名不明身份的人员持枪对一辆停在路边的汽车发动了袭击，导致车上的一名男性受伤。后被证实，受害者为哈萨克斯坦记者艾多斯·萨德科夫。目前受害者正在医院接受治疗。

【编译：木合塔尔·木拉提】