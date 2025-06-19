普京就里海水位下降问题发表看法

该问题由阿塞拜疆国家新闻社（AZERTAC）代表在会上提出。

- 初步研究显示，里海水位的急剧下降仍在持续。考虑到该海域超过80%的水量来自伏尔加河，这无疑是一个严重问题。请问俄方正在采取哪些应对措施？ - 代表提问。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京回应称，这一问题确实非常重要，必须通过多方协作寻找解决方案。

- 这一问题是由阿塞拜疆总统伊尔哈姆·盖达尔·阿利耶夫首先提出的，我立即引起了重视。坦率地说，之前我对这一情况关注不够。但如今看来，问题的规模非常庞大，甚至可以说具有全球性特征。我们都清楚咸海所经历的悲剧，因此在类似情况下，我们必须迅速采取协调一致的应对措施。 - 普京说。

普京指出，俄罗斯政府已就此事作出必要指示，目前正在与阿塞拜疆方面持续开展联合工作。

- 当前最关键的，不是采取临时性、阶段性的应对手段，而是要坚持长期、系统性的努力。至于人类是否真的能够对抗自然现象，这一点我也无法确定。伏尔加河流域的人类活动固然是一个因素，但可能还存在其他具有全球性影响的自然原因。历史上类似现象曾多次发生——有时里海水位上升，有时又明显下降。因此，我们必须尽一切努力查明真正原因，避免出现不可逆的后果。 - 普京说。

【编译：达娜】