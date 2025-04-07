吉尔吉斯斯坦总统就禁止穿戴蒙面罩袍发表评论

扎帕罗夫指出，吉尔吉斯斯坦最近通过了一项规范宗教领域的法律。根据此法律规定，所有与信徒权利的问题都已移交至穆夫提办公室和宗教学者理事会处理。政府不得干预宗教事务。穆夫提办公室将依据《古兰经》和圣训发布基于宗教知识的教令，这些教令在全国范围内必须强制执行。

扎帕罗夫就女性佩戴希贾布、尼卡布和帕兰吉的问题表达了他的观点：

-希贾布一词在吉尔吉斯语中只是头巾的意思。头巾是吉尔吉斯女性自古以来的传统头饰。女性如何佩戴是她们的个人事务。无论是包裹式还是下巴系带式，最重要的使面部必须露出来。尼卡布是一种只露出眼睛的头饰，而帕兰吉则完全遮盖面部。穆夫提办公室已决定禁止佩戴尼卡布和帕兰吉。我们的公民有义务遵守穆夫提办公室的教令。在我们的传统中，女性从未佩戴过帕兰吉，因此没有必要就这个问题进行争论。

扎帕罗夫认为，执法机构不应阻止女性佩戴一般头巾。

-至于完全遮盖面部的尼卡布和帕兰吉，我们必须在这个问题上高度重视确保公共安全。这并非政府倡议，而是穆夫提办公室为吉尔吉斯斯坦穆斯林制定的规则。国家不应对此问题漠不关心，相反，应该协助执行这些规则。总的来说，我们应该支持穆夫提办公室所有教令得到执行。-扎帕罗夫强调。

根据吉尔吉斯斯坦今年一月通过的法律修正案，在政府机构和公共场所穿着妨碍面部识别服饰的公民将被处以2 万索姆（约合 11.76 万坚戈）的罚款。

【编译：阿遥】