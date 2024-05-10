11:44, 10 五月 2024 | GMT +6
哈萨克斯坦就业市场未来需求最大的职业有哪些？
根据预测，以下职业将在未来6年内需求旺盛：
1. 会计（93000人）
2. 保安、收款员和相关职业（77000人）
3. 销售及销售助理（77000人）
4. 汽车司机（44000人）
5. 中学文科老师（35000人）
6. 护理人员（33000人）
7. 学前教育机构工作者（32000人）
8. 中学理科教师（31000人）
9. 办公室职员（30000人）
10. 小学教师（26000人）
11. 机构、组织和企业的负责人（24000人）
12. 房地产和其他财产代理人（24000人）
13. 货车司机（24000人）
14. 出租车司机（19000人）
15. 厨师（19000人）
16. 焊工（17000人）
17. 厨师（17000人）
18. 特色中学教师（16000人）
19. 工程经理（15000人）
20. 理发师（13000人）
21. 建筑安装、装修、油漆工组长（13000人）
22. 水暖工（13000人）
23. 中学数学教师（12000人）
24. 混合产品生产者和工人（12000人）
25. 公共汽车司机（12000人）
劳动资源发展中心预测部门主任德米特里·舒梅科夫表示，预计2027年哈萨克斯坦就业市场对新聘工人的需求将会增加，届时可能会产生大约28.5万人的用工需求。