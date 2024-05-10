哈萨克斯坦就业市场未来需求最大的职业有哪些？

根据预测，以下职业将在未来6年内需求旺盛：

1. 会计（93000人）

2. 保安、收款员和相关职业（77000人）

3. 销售及销售助理（77000人）

4. 汽车司机（44000人）

5. 中学文科老师（35000人）

6. 护理人员（33000人）

7. 学前教育机构工作者（32000人）

8. 中学理科教师（31000人）

9. 办公室职员（30000人）

10. 小学教师（26000人）

11. 机构、组织和企业的负责人（24000人）

12. 房地产和其他财产代理人（24000人）

13. 货车司机（24000人）

14. 出租车司机（19000人）

15. 厨师（19000人）

16. 焊工（17000人）

17. 厨师（17000人）

18. 特色中学教师（16000人）

19. 工程经理（15000人）

20. 理发师（13000人）

21. 建筑安装、装修、油漆工组长（13000人）

22. 水暖工（13000人）

23. 中学数学教师（12000人）

24. 混合产品生产者和工人（12000人）

25. 公共汽车司机（12000人）

劳动资源发展中心预测部门主任德米特里·舒梅科夫表示，预计2027年哈萨克斯坦就业市场对新聘工人的需求将会增加，届时可能会产生大约28.5万人的用工需求。