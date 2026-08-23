首届库鲁尔泰选举｜托卡耶夫就副总统、新政府等问题回应媒体

托卡耶夫首先表示，首届一院制库鲁尔泰议会选举对于哈萨克斯坦具有历史意义。

“今天对我国而言确实是一个历史性的日子。我们首次举行一院制库鲁尔泰议会选举。这是一项重要的历史事件。我们作为一个团结的国家，正在推进大规模改革。大家都知道，也都亲眼见证了这一进程。我们已经取得了预期成果。不过，可以说，摆在我们面前的工作依然艰巨，我们的目标也十分重要。今天的选举只是这项工作的开始。”托卡耶夫说。

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哈巴尔电视台记者萨格内什·阿比凯（Сағыныш Әбікей）提问称，总统此前曾表示，宪法改革将成为历史性变革的开端，大规模现代化进程将持续至今年年底，甚至延续至明年。在库鲁尔泰和哈萨克斯坦人民委员会开始运作、副总统职位设立后，国家将发生哪些变化？

托卡耶夫表示：

“大家都在询问副总统职位的问题。实际上，这是一项重大变化。我们有意在宪法中设立了这一新职位。可以说，这一职位十分必要，尤其是在当前充满不确定性的时代，我国非常需要这样一个职位。 副总统人选将在下周或未来10天内揭晓。现在我还不能明确说出是谁。我想，这将是一位大家熟悉、你们都很了解的人。 我们还将推进其他改革。例如，需要启动人民委员会的工作。人民委员会是一个新的机构。一些公民正在询问它与原来的人民大会之间的关系。我认为，人民委员会将进一步加强原先由人民大会承担的职能。可以说，这是一个新的、多功能的政治机制。因此，我坚信人民委员会的工作将富有成效。 总体而言，我们的计划规模非常大。正如我此前所说，哈萨克斯坦应当成为一个大型建设工地。每个州府以及各区、各城市都将开展大型建设项目。我们将建设诊所、儿童康复中心以及其他设施。 阿斯塔纳将建设新桥梁、冬不拉宫、水资源研究中心等重要设施。我们还要改善城市环境，顺利推进‘清洁哈萨克斯坦’行动。因此，我们不能袖手旁观。大家应当作为一个国家共同投入工作。除了哈萨克斯坦，我们没有其他祖国，我们所有人都应当为祖国贡献力量。 总体而言，此次选举活动进行得很好，因为新的面孔走到了公众面前，也提出了富有价值的理念。我认为，这一届库鲁尔泰将为我国发展注入新的动力。”

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《权力》记者塔玛拉·瓦尔（Тамара Вааль）提问称，根据宪法法院近期公布的解释，托卡耶夫依法拥有再次竞选总统的权利。他是否计划行使这一权利参加2029年总统选举，以及总统选举是否将在2029年举行，还是存在提前举行的可能。

托卡耶夫回答：

“宪法法院作出了这样的决定。当然，从法律角度而言，我拥有再次参选的权利。但是，现在谈论未来举行选举以及我是否参加选举，还为时过早。 我们必须完成国家当前面临的大规模任务。要把整个哈萨克斯坦变成一个大型建设工地，首先要建设面向公民的社会基础设施。为了实现这一目标，我愿意动用国家基金的资金。如果这些资金不能用于造福人民，那么把它们以证券形式放在国外又有什么意义？我反对只是把资金存放在那里。资金应当服务于我们的人民和公民。 当然，我们必须高度关注世界局势，并进行全面分析。大家都知道，当前地缘政治形势复杂。尽管我们正在一条曲折的道路上前行，但我们保持了国内和平，并继续朝着发展的方向迈进。 经济增长十分明显，主要国际金融机构的评价也证实了这一点。今后我们还会再见面，也许就在明年……到时候，我会给你一个明确的答案。”

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24KZ电视台记者拉乌尔·加比托夫（Рауль Ғабитов）询问库鲁尔泰开始工作后将出现哪些变化，新立法机构首先应通过哪些法律，以及库鲁尔泰议员应具备哪些素质、对选民承担怎样的责任。

托卡耶夫表示：

“正如我刚才所说，首次一院制议会选举具有重大历史意义。我对库鲁尔泰选举寄予厚望，相信它将为国家发展注入新的动力。 新的面孔和新的理念已经出现。我始终支持年轻人自由表达自己的想法，为国家建设作出贡献。 我认为，议员首先要对法律的质量负责。第二，他们必须履行自己作出的承诺或落实自己的纲领。第三，应当通过能够促进国家发展的法律。 当前时代十分复杂。除了哈萨克斯坦，我们没有其他祖国。因此，我们必须凝聚力量，把自己的祖国建设成为一个先进、现代化的国家。 在这方面，宪法为我们提供了广阔的空间。可以说，由我们作为一个团结的国家共同通过的新宪法，是一份非常先进、内容充实的文件。因此，宪法为我们，尤其是年轻人，指明了一条光明的道路。我们的未来掌握在年轻人手中，这一点毫无疑问。”

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Atameken Business电视台记者萨娅娜·萨纳科娃（Саяна Санақова）提问称，根据法律规定，库鲁尔泰选举结束后，政府应当停止履职，随后将组建新的内阁。新政府未来的工作方向和任务将是什么？

托卡耶夫回答：

“总体而言，政府一直在尽可能坚定、高效地开展工作，并落实国家元首提出的任务。 全球竞争正在不断加剧。我们必须密切关注市场带来的挑战，更重要的是，要具备适当应对这些挑战的能力。 当然，政府将辞职，政府组成也将发生一些变化。坦率地说，就在今天，我们没有任何理由对政府的工作感到担忧或提出批评。无论是各位部长，还是政府负责人，都在尽最大努力履行自己的职责。 但是，干部调整始终会存在，因为这能够为政府工作注入活力。问题并不是为了让某个人离开职位。我一向反对仅仅找个借口就把人免职。尤其是用现在的话来说，没有必要为了媒体上的‘内容’或制造话题而进行人事调整。 干部决策必须真正为工作注入新的动力。我们一直谈论的现代化进程必须持续不断地推进，因为这一复杂进程需要不断向前推动。在这方面，政府发挥着重要作用。”

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“第一欧亚”电视台记者克尔梅兹·詹多斯（Қырмызы Жандос）询问总统如何评价此次竞选活动中各政党之间的政治竞争水平。

托卡耶夫说：

“如果我对此给予积极评价，我想并不会错。我认为，此次政治竞选进行得很好。电视辩论非常精彩，也很有内容。我们的年轻人怀着极大的兴趣观看了这些辩论，这一点大家都有目共睹。我可以说，这是我国现代化进程进入新阶段的重要一步，也是一次有力的迈进。”

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Jibek Joly电视台记者迪尔纳兹·叶尔兰克兹（Ділназ Ерланқызы）提问称，此次库鲁尔泰议员候选人中有不少在各领域取得成绩的年轻人，他们是否能够为库鲁尔泰工作注入新的动力。

托卡耶夫表示：

“这个还要看今后的表现。我们信任年轻人。过去，我们曾任命年轻人担任各种职务。但我不能说，所有曾经在政府担任高级职务的年轻人都完美完成了交给他们的任务。 当然，他们会遇到各种障碍和客观原因。但是，我们必须信任年轻人，并赋予他们责任，这是不可或缺的。 从人口结构来看，哈萨克斯坦是一个年轻的国家。因此，我们对年轻人寄予厚望，他们也必须为此做好准备。否则，过去也曾出现过一些人成为部长、进入政府后反而把工作搞乱的情况。我们不能允许这样的事情发生。”

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《哈萨克斯坦真理报》记者尤利娅·马格尔（Юлия Магер）提到，总统此前提出形成新的公民行为文化和新的社会伦理，并询问尊重他人、遵守法律秩序、自尊和责任意识能否真正成为公民的日常习惯。

托卡耶夫回答：

“你们知道，这件事是我本人发起的。我说的不是发起一场运动，而是推动一项具体工作。 因为看到一些年轻人和老年人的行为举止后，我认为，我们有必要重新回归传统价值观。 男人之间见面又拥抱又亲吻，或者问候时女人亲男人的脸、男人亲女人的脸，我认为这些都不合适。我们的传统中从来没有这样的习惯。尤其是身穿军装的人、将军们这样做，看起来更加不合适。这算什么？ 你们能想象苏联元帅，那些在世界大战、伟大卫国战争中取得胜利的元帅做出这样的举动吗？ 男人握手时不应该只是把手尖伸出去，而应当有力地握手。稍微微笑一下就足够了。过去一直如此。如果你真的因为见到这个人而感到高兴，也可以把右手放在胸前向他致意。生活中这样的情况很常见。 因此，我提出了建立新的行为礼仪的问题。总体而言，我们需要倡导清洁和秩序文化。谁说我们做不到？我们同样热爱绿色环境。 现在，无论在阿斯塔纳还是其他城市、各区以及州级城市，大家都能看到积极变化。我们已经对各地区负责人提出了很高要求。我们会把这项工作坚持到底。 因为所谓‘清洁’，不应仅从字面意义上理解，也应当理解为思想的纯净、心灵的纯净。正如一位知名人士所说，思想的纯净也应当与身体的洁净相统一。 也就是说，我们必须成为一个文明、整洁的民族。只有这样，我们才能为整个世界所认识。”

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Tengrinews记者艾苏勒坦·库尔什马诺夫（Айсұлтан Құлшыманов）提问称，总统曾将人工智能称为哈萨克斯坦新经济模式的基础，2026年又被宣布为“数字化和人工智能年”，相关目标目前落实情况如何，以及总统如何评价数字化和人工智能对日常生活产生的影响。

托卡耶夫表示：

“这是一个非常恰当的问题，因为2026年被宣布为数字化和人工智能年。我将在国情咨文中谈到这一问题。 我们已经走过了建设数字国家的第一个阶段，也就是说，已经成为一个能够提供数字服务的国家。与其他国家相比，我们的生活已经便利了很多。你们自己也能够看到和感受到这一点。 现在，很多事情足不出户就能办理。过去，为了办这些事情，人们不得不花费时间、四处奔波。因此，我们首先需要建设成为一个能够提供数字服务的国家。 现在，我们已经迈入下一个阶段。我已经要求政府不能停留在第一阶段，同时要开展国际谈判。 数字化和人工智能必须服务于人民，服务于我国所有公民。 简单来说，智能手机并不是一个拿来消遣、从早到晚盯着TikTok看的工具。通过智能手机是可以赚钱的。我们应该把问题这样直接地提出来。 这对农民尤其重要。他们无需离开农村地区，就可以利用现代技术经营自己的事业。今后，政府将着力完成这一任务。”

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当天，哈萨克斯坦全国共有10423个投票站开展工作，其中包括设在全球61个国家的79个海外投票站。

根据哈萨克斯坦中央选举委员会公布的数据，共有12561644名按常住地登记的公民被列入选民名册。

此次选举共有来自7个政党的545名候选人角逐库鲁尔泰议会145个议席。根据抽签确定的选票排序，7个参选政党依次为：公正党（Әділет）、全国社会民主党（ЖСДП）、巴伊塔克绿党（Байтақ）、哈萨克斯坦人民党（Қазақстан халық партиясы）、乡村党（Ауыл）、“光明道路”民主党（Ақ жол）和共和国党（Respublica）。

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其中，公正党共有186名候选人，全国社会民主党33人，巴伊塔克绿党47人，哈萨克斯坦人民党72人，乡村党69人，“光明道路”民主党63人，共和国党75人。

除7个政党外，选票还设置了“反对所有选项”。

从候选人构成来看，545名候选人中包括172名女性和373名男性；其中19人为残障人士，74人年龄在35岁以下。所有候选人的平均年龄为45.4岁。

为组织此次库鲁尔泰议会选举，哈萨克斯坦政府从政府储备金中拨款343亿坚戈。