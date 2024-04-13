总统就著名作曲家阿布德莫蒙·杰勒德巴耶夫逝世致唁电

-阿布德莫蒙·杰勒德巴耶夫是一位才华横溢的音乐家和德技双馨的教育家，他开拓了古老冬不拉音乐艺术新领域。他将自己的一生奉献于推广哈萨克民族独特的文化遗产，为丰富我国文化精神生活做出了巨大贡献。他创作冬不拉曲目《Ерке сылқым》以及其他作品都赢得了广泛的赞誉。阿布德莫蒙·杰勒德巴耶夫的光辉形象及丰富音乐遗产，将永远在我们的记忆中留存。愿逝者安息。-总统表示。

阿布德莫蒙·杰勒德巴耶夫1934年10月15日出生于江布尔州楚城。在30多年的音乐生涯中，被世人誉为“楚城骄子”的阿布德莫蒙·杰勒德巴耶夫，创作了大量以各种哈萨克民族乐器为演奏基底的交响乐。阿布德莫蒙·杰勒德巴耶夫在生前曾荣获哈萨克斯坦智慧（Парасат）勋章、尊敬（Құрмет）勋章，以及特殊奖章“金豹（Алтын барыс）”。

【编译：阿遥】