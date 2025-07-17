机械制造业上半年增长11.1% 多领域展现强劲发展势头

据总理官网消息，机械制造业作为加工工业的核心部门，占其总量的19%。增长的主要驱动力包括：汽车制造（+12.1%）、铁路及其他运输工具（+7.1%）、农业机械（+1.3%）、电气设备（+21.5%）、计算机、电子及光学设备（增长1.7倍），以及机械设备维修与安装（+12%）。

汽车工业：新工厂与车型扩展

汽车制造业占机械制造总量的约41%。目前，哈萨克斯坦拥有两家汽车制造厂，生产JAC、Chevrolet、KIA、Lada、Jetour、Hongqi、Skoda、Hyundai和Genesis品牌汽车。

今年，哈萨克斯坦将启动两家新企业：阿拉木图多品牌工厂和库斯塔奈KIA工厂。阿拉木图工厂计划生产CHANGAN、Haval和CHERY品牌汽车。

新产能的投产将大幅提升国内小型模块化组装汽车的生产规模，扩大车型种类并巩固本土汽车工业的地位。

2025年，哈萨克斯坦计划生产147,824辆汽车，并且行业具备超越这一目标的潜力，优化本地制造商认证流程将进一步释放增长空间。

铁路机械制造：迈向更新

铁路机械制造占行业结构的13%。2024年，哈萨克斯坦生产了价值5993亿坚戈的125台机车和2700多节车厢。目前，阿斯塔纳、彼得罗巴甫尔、埃基巴斯图兹和阿特劳拥有五家相关生产企业。

今年，“Stadler Kazakhstan”工厂在阿斯塔纳启动运营，标志着行业转型和本地化水平提升的重要里程碑。为更新铁路车辆，交通部提出限制使用延长服役期限的车厢，相关法规已起草并进入审批程序。

电气与家电：持续发展

电气设备占机械制造业总量的约9%。2024年，哈萨克斯坦生产了超过27万件家电产品。

今年，三星品牌将在哈萨克斯坦启动电视和洗衣机生产，这是替代进口、提升本地化水平及丰富国内产品种类的重要举措。

农业机械：覆盖90%国内市场

农业机械制造占行业结构的约6%。哈萨克斯坦现有10家大型企业生产自走式农业机械。得益于优惠租赁计划，本土制造商满足了国内市场90%的拖拉机和收割机需求。

去年，芬兰SAMPO、中国ZOOMLION和美国John Deere进入哈萨克斯坦市场，目前其参与度持续增强。

上半年，哈萨克斯坦生产近4000台拖拉机（+39.3%）和441台谷物收割机（+64.6%）。全年计划生产超过1万台农业机械，同比增长27%。

【编译：木合塔尔·木拉提】