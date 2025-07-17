美媒：印度空难客机燃油供应开关疑被机长关闭

报道称，该波音787-8型客机由副驾驶操控起飞后，副驾驶询问机长，为何在飞机爬升阶段将发动机燃油开关移到“切断”位置，而机长表示他并没有这么做。副驾驶当时“表现出惊讶并陷入恐慌”，而机长则“显得异常冷静”。

报道援引前美国国家运输安全委员会官员本·伯曼的话报道说，燃油开关在常规起飞阶段被先后关闭“疑似人为故意”，“当时并无异常情况需要紧急处置”。

此次空难调查小组由印度航空事故调查局与美国国家运输安全委员会牵头。印度航空事故调查局12日发布的初步报告概述了这段飞行员间的对话，但未明确具体发言者身份。报告说，客机坠毁前，控制两台发动机燃油流量的开关在一秒内先后从“运行”切换到“切断”位置。驾驶舱语音记录器的录音中可以听到其中一名飞行员问：“为什么要切断飞机供油？”另一名飞行员回答：“我没有”。报告还显示，客机坠毁时两个开关都移回到了“运行”位置，其中一台发动机有恢复运行迹象，但最终无力回天。

报告和媒体报道信息显示，机长苏米特·萨巴瓦尔56岁，累计飞行时长超过15000小时，其中8596小时执飞波音787。据《印度时报》报道，萨巴瓦尔曾在机场与家人通话，承诺抵达英国伦敦后会再次联系。

副驾驶克莱夫·昆德尔32岁，具备空客A320和波音787的副驾驶资质，累计飞行时长3403小时，其中有1128小时担任波音787副驾驶。

6月12日，一架从印度飞往英国的印度航空公司波音787-8型客机在印度古吉拉特邦艾哈迈达巴德机场起飞后不久坠毁。据印度媒体报道，坠机事故共造成274人遇难，其中包括33名地面人员。