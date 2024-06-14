阿拉木图机场新航站楼启用 Air Astana国际航班完成转场

消息称，阿斯塔纳航空运营的抵达和离开阿拉木图的哈萨克斯坦国内航班的出港及到港将继续在阿拉木图国际机场T1航站楼进行。

航空公司建议乘客提前到达机场，以避免安检时可能出现的排队现象。为方便夏季旅客，在机场的两个航站楼都有航空公司的志愿者提供必要的协助和支持。

此前，哈民航委员会表示，所有国际航班向阿拉木图机场新航站楼的转场工作（约50天）将分阶段进行，并计划于6月20日完成。

阿拉木图机场新航站楼于2024年6月1日启用。阿拉木图国际机场总裁表示，国际航站楼的建设符合抗震和消防安全要求，能够抵御10级地震。总面积达5.35万平方米。所有国际航班转移到新航站楼后，旧航站楼将用于国内航班。

随着新国际航站楼的全面投入使用，阿拉木图国际机场也将进一步优化航班布局和航线网络，为旅客提供更加便捷、高效的服务。

【编译：木合塔尔·木拉提】