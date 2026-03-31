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    20:53, 31 三月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦金融监管机构加强与日本同行合作

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦金融市场监管和发展署署长玛蒂娜·阿布勒哈斯莫娃率代表团访问日本，并分别同日本金融厅（JFSA）负责人以及日本证券交易等监视委员会（SESC）成员举行会谈，就资本市场改革、监管合作及金融科技应用等议题深入交换意见。

    哈萨克斯坦金融监管机构加强与日本同行合作
    Фото: gov.kz

    在与日本金融厅举行会谈时，哈方表示，在支持跨境投资、推动监管规则衔接以及将先进工具和技术融入金融生态系统方面，双方拥有较大合作潜力。

    结合哈萨克斯坦正在制定的《2030年前资本市场发展规划》以及新的证券市场法案，双方重点讨论了资本市场改革相关问题。哈方指出，在推进本国资本市场现代化过程中，借鉴日本成熟经验、加强技术支持与专业交流具有重要意义。

    双方还强调，应进一步加强两国金融监管机构之间的协作，并表示愿推动签署谅解备忘录。根据设想，该文件将为双方在信息交换、金融稳定问题磋商，以及金融监管与监督、消费者权益保护和国际最佳实践引入等领域的合作提供制度基础。

    在与日本证券交易等监视委员会举行会谈时，双方围绕资本市场进一步发展、维护投资者信心、保障市场完整性以及提升金融体系稳定性等问题交换了意见。

    双方还就加强合作达成共识，计划在运用数字技术和数据分析强化市场交易监测、提升企业财务信息透明度及信息披露质量等方面深化经验交流，并推动国际先进监管实践在相关领域的应用。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 金融 日本
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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