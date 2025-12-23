中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    12:12, 23 12月 2025

    库斯塔奈州——哈萨克斯坦机械制造中心

    （哈萨克国际通讯社讯）库斯塔奈州州长库马尔·阿克萨卡洛夫23日在中央通讯社服务中心举行的新闻发布会上表示，库斯塔奈州已经成为哈萨克斯坦的机械制造业中心。

    машинасозлик
    Фото: Pexels

    在新闻发布会上，州长汇报了该州2025年前11个月社会经济发展成果。

    他表示，各经济领域均呈现积极势头。自年初以来，新创造2.41万个就业岗位，领取针对性社会救助的家庭数量下降23%。

    据其介绍，库斯塔奈州在机械制造业产值方面位居全国首位，占共和国总产值的25%以上。

    目前，州内企业正积极引入创新和数字化技术，并广泛应用工业机器人。

    “库斯塔奈州是哈萨克斯坦的机械制造中心。今年新建的KIA工厂将进一步巩固这一领先地位。该工厂是独立以来哈萨克斯坦最大战略项目之一，仅用1.5年时间就建成投产，将为1500人提供就业机会，”州长在新闻发布会上表示。

    值得一提的是，起亚哈萨克斯坦（KIA Qazaqstan）工厂于今年10月投产，工厂项目总投资1315亿坚戈，其中90%为外国直接投资。KIA哈萨克斯坦工厂年产能达7万辆，总建筑面积约10万平方米。自2025年7月起，工厂开始试生产，目前已进入批量生产阶段。年内计划生产不少于3000辆汽车，2026年产量预计达3万辆，其中2万辆采用小批量组装方式。工厂配备的焊接车间占地1.4万平方米，拥有41台焊接机器人，自动化率达58%。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

