JR东日本首次展开商用新干线自动驾驶试验

哈通社/东京/11月17日 —— 据共同社报道，东日本铁路公司（JR东日本）17日在新潟市邀媒体参观了使用上越新干线和北陆新干线等E7系列车的自动驾驶试验。

据报道，在新干线商用列车上展开试验尚属首次，试验始于10月29日。试验中为防备紧急情况而在列车上配备了驾驶员，但JR东日本以无人驾驶为目标，验证所需技术。正式引进时间尚未确定。

17日凌晨在新潟站，安装了列车自动驾驶装置（ATO）的一列E7系12节编组列车的乘务员向临时设置的指令站联络称“将切换成ATO模式”等。驾驶员双手放置在膝上，列车通过指令站的远程操作出发。

在车速即将达到此次设定的最高时速110公里后，列车在约5公里远的新潟新干线车辆中心缓缓停下。停车位置偏差为8厘米，控制在目标范围50厘米以内。

JR东日本的负责人干劲十足地表示，“达到了毫不逊色于驾驶员手动停车的水平。想进一步提升。”该负责人介绍称，还进行了防备紧急情况的紧急停车测试。该公司还在讨论有乘客乘坐的商业运行时配备负责疏散引导的乘务员，而返回的空车则为无人模式等。

JR东日本此前一直在东京的山手线、旨在开发下一代新干线的新型试验列车“ALFA-X”上开展自动驾驶研究。JR九州在香椎线、JR西日本在大阪环状线上开展试验行驶等，包括私铁巨头在内的各铁路公司均致力于自动驾驶。为投入实际运用，面临改良车厢、防止从站台跌落等难题。

无人的自动驾驶不仅需要控制列车，还必须远程掌握前方是否有障碍物以及异常时的车内情况。在此次试验中，JR东日本为实现将高画质的实时影像从列车传送至指令站，还进行了在特定区域使用高速大容量第五代（5G）移动通信系统的“Local 5G”专网的验证工作。