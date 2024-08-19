哈萨克斯坦海军庆祝海军军旗升起28周年

1996年的8月17日，哈萨克斯坦武装力量海军军旗，即军舰战旗首次升起。此后，每年的8月17日成为了海军军旗纪念日。

海军军旗是哈萨克斯坦武装力量海军所有军人价值观和理想的象征，因此，对军旗升起28周年的纪念，也代表了所有海军军人的荣誉。海军司令部为庆祝这个特殊的日子做了精心准备。

哈萨克斯坦共和国海军总司令谢里克·博兰巴耶夫少将和哈萨克斯坦共和国海军首任总司令拉特米尔·科姆拉托夫少将出席纪念仪式并发表了讲话。

Фото: Қорғаныс министрлігі

谢里克·博兰巴耶夫少将向海军官兵表示祝贺，并强调海军部队是保护哈萨克斯坦在里海的领海和主权的可靠支柱。

博兰巴耶夫少将还向一批为海军发展做出贡献的军人和人士授予“保卫国家”勋章和证书，并代表国防部长致感谢信。

拉特米尔·科姆拉托夫少将则在发言中，项所有海军退伍军人和现役军人对军事誓言的忠诚履职表示了感谢。

阿克套海军基地、海军陆战队步兵旅、航空基地、海军陆战队突击营、边防第一师的人员出席了庆祝仪式，并举行了盛大的阅兵活动。

仪式上，还向参与仪式的军人家属及其他平民代表举办了武装力量海军军事装备展览。

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【编译：木合塔尔·木拉提】